Ca sĩ Perry và cựu Thủ tướng Trudeau. Ảnh: Backgrid

Theo báo New York Post, ca sĩ Perry mặc váy đỏ, còn cựu Thủ tướng Trudeau mặc một bộ vest tối màu và sơ mi đen đã mỉm cười với các tay săn ảnh đang chờ đợi trong lúc những người hâm mộ hát vang bài "Chúc mừng sinh nhật" khi họ rời câu lạc bộ, nơi tổ chức sinh nhật lần thứ 41 cho Perry vào tối 25/10.

Ảnh: Backgrid

Ảnh: Backgrid

Ảnh: Backgrid

Sự xuất hiện này đánh dấu lần đầu tiên họ hẹn hò công khai. Tin đồn ông Trudeau hẹn hò với ca sĩ Perry bắt đầu lan truyền vào tháng 7, khi họ bị chụp ảnh đang dùng bữa tối tại quán Le Violon ở Montreal. Ảnh chụp ghi lại cả thời điểm cô Perry dường như nghiêng người về phía cựu Thủ tướng Canada.

Ảnh: Backgrid

Hai ngày sau, ông Trudeau, 53 tuổi đã tham dự một buổi biểu diễn của Perry tại Montreal cùng một trong 3 người con của ông. Đầu tháng này, cựu Thủ tướng Canada bị chụp ảnh đang cởi trần và ôm ca sĩ người Mỹ đang mặc đồ bơi trên một du thuyền ngoài khơi bang California, Mỹ.

Ảnh: Backgrid

Ông Trudeau đã từ chức thủ tướng Canada vào đầu năm nay khi các cuộc thăm dò dư luận cho thấy đảng Tự do của ông trên đà thất bại bầu cử. Ông đã kết hôn với bà Sophie Grégoire, nhưng họ đã tuyên bố chia tay vào năm 2023 sau 18 năm bên nhau.