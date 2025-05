Đơn vị giữ bản quyền quốc gia của cuộc thi Manhunt International vừa công bố người mẫu - á vương Vũ Linh sẽ đại diện Việt Nam tham dự Manhunt International 2025, diễn ra tại Thái Lan.

Người mẫu Vũ Linh lần thứ 3 đi thi nam vương quốc tế.

Nguyễn Vũ Linh sinh năm 1994, cao 1,86m, nặng 78kg, số đo 3 vòng 99-78-98cm. Anh hoạt động nghệ thuật từ năm 2017 với vai trò người mẫu. Năm 2018, Nguyễn Vũ Linh thi Người mẫu Thời trang Việt Nam và giành ngôi á quân.

Người mẫu 9X đến từ Bến Tre vào Top 10 chương trình The Next Gentleman, danh hiệu Người mẫu được yêu thích nhất tại giải thưởng Người mẫu Việt Nam 2023. Anh từng là tiếp viên hàng không, sau đó ngưng công việc để chuyển sang làm người mẫu tự do tại TPHCM.

Trước khi đến với Manhunt International 2025, Vũ Linh đã 2 lần đại diện Việt Nam thi quốc tế và đạt được một số thành tích, trong đó nổi bật là ngôi vị á vương tại Mister Grand International 2022.

Vũ Linh nỗ lực tập luyện, trau dồi trước khi đến với cuộc thi quốc tế.

Anh cũng là người mẫu chuyên nghiệp từng trình diễn tại nhiều tuần lễ thời trang lớn trong nước và quốc tế.

Việc lần 3 tham gia cuộc thi quốc tế với Vũ Linh là cơ hội lẫn thử thách. Những ngày qua, anh chuẩn bị các thủ tục giấy tờ, kỹ năng, trang phục cho cuộc thi.

Vũ Linh cũng trải qua quá trình tập luyện nghiêm ngặt để cơ thể săn chắc, siết cơ cũng như nâng cao khả năng ứng xử, thuyết trình.

“Đây không chỉ là một vinh dự cá nhân mà còn là trách nhiệm lớn lao khi mang hình ảnh người đàn ông Việt Nam ra thế giới. Với kinh nghiệm thi đấu trước đây, tôi tin mình sẽ mang đến màu sắc riêng, bản sắc Việt vừa truyền thống vừa hiện đại tại cuộc thi”, Vũ Linh chia sẻ.

Theo ban tổ chức, với chiều cao nổi bật, vóc dáng săn chắc, bản lĩnh sân khấu và bề dày hoạt động nghệ thuật, Vũ Linh là lựa chọn hàng đầu cho vị trí đại diện Việt Nam tại đấu trường năm nay.

Manhunt International là cuộc thi sắc đẹp dành cho nam giới lớn bậc nhất hành tinh, được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1993. Cuộc thi được đánh giá cao bởi sự chuyên nghiệp, quy mô tổ chức và thông điệp nhân văn hướng đến việc tôn vinh những người đàn ông toàn diện: Mạnh mẽ, bản lĩnh, truyền cảm hứng và có trách nhiệm với cộng đồng.

Cuộc thi năm nay quy tụ đại diện đến từ hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ từ ngày 2-11/6 tại Thái Lan với chuỗi hoạt động giao lưu, ghi hình, trình diễn. Đêm chung kết và đăng quang diễn ra vào ngày 10/6 tại Thủ đô Bangkok, Thái Lan.

Clip Vũ Linh chuẩn bị cho cuộc thi Manhunt International

