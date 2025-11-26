Theo báo Guardian, Tòa án Tối cao Brazil ngày 25/11 đã ra phán quyết yêu cầu cựu Tổng thống Bolsonaro bắt đầu thụ án 27 năm tù giam tại căn cứ cảnh sát liên bang ở thủ đô Brasília.

Hồi tháng 9, ông Bolsonaro đã bị Tòa án Tối cao kết án vì âm mưu đảo chính sau khi thất bại trước đối thủ Lula da Silva trong cuộc bầu cử tổng thống Brazil năm 2022. Trong thời gian quản thúc tại gia để chờ kháng cáo, ông Bolsonaro đã tìm cách tháo vòng kiểm soát điện tử, khiến thẩm phán phải ra lệnh bắt giữ ông với lý do "có nguy cơ bỏ trốn".

Cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro. Ảnh: Bloomberg

Sau khi bị bắt giữ, ông Bolsonaro được đưa tới cơ sở của cảnh sát liên bang để kiểm tra y tế trước khi chuyển tới nơi giam giữ. Luật sư của ông Bolsonaro tuyên bố sẽ kháng cáo, với lý do việc bắt giữ đe dọa sức khỏe cựu tổng thống, người vẫn phải điều trị hậu quả từ vết đâm năm 2018.

Trong phiên điều trần ngày 23/11, ông Bolsonaro đã phủ nhận việc có ý định bỏ trốn, giải thích rằng ông muốn tháo vòng kiểm soát bởi chúng có phản ứng không mong muốn với các loại thuốc chống co giật mà ông đang sử dụng.

Tuy vậy, tại phiên tòa mới nhất, Tòa án Tối cao Brazil đã bác bỏ kháng cáo của ông Bolsonaro, tuyên bố rằng cựu tổng thống đã sử dụng hết quyền kháng cáo và phán quyết kết tội đã có hiệu lực cuối cùng.

Sau khi phán quyết được đưa ra, đội ngũ pháp lý của ông Bolsonaro nói với truyền thông rằng tòa án đã quá vội vàng, đồng thời nhấn mạnh thân chủ của họ phải được phép có thêm thời gian để kháng cáo.