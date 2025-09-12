Cựu Tổng thống Brazil Bolsonaro. Ảnh: EFE/EPA

Theo báo Guardian và đài RT, 4/5 thẩm phán trong hội đồng xét xử của Tòa án tối cao Brazil đã kết luận ông Bolsonaro phạm cả 5 tội danh, gồm lên kế hoạch đảo chính, tham gia vào một tổ chức tội phạm có vũ trang, âm mưu xóa bỏ trật tự dân chủ của Brazil bằng vũ lực, phá hoại tài sản công được bảo vệ và thực hiện các hành vi bạo lực chống lại các thể chế nhà nước.

Trong phán quyết công bố ngày 11/9, Thẩm phán Alexandre de Moraes cho biết, cựu Tổng thống Bolsonaro đã tìm cách phá hủy những cột trụ thiết yếu của nhà nước pháp quyền dân chủ và khôi phục chế độ độc tài ở Brazil khi cố gắng lật ngược kết quả bầu cử năm 2022.

Các công tố viên cho biết, âm mưu đảo chính bắt đầu hình thành vào năm 2021, với những nỗ lực làm xói mòn lòng tin của công chúng vào hệ thống bầu cử của Brazil. Sau khi ông Bolsonaro thua đối thủ Luiz Inacio Lula da Silva trong cuộc bầu cử năm 2022, những người ủng hộ ông đã gây náo loạn khắp thủ đô Brasilia, cướp phá tòa án tối cao, dinh tổng thống và quốc hội.

Ông Bolsonaro và các bị cáo khác nhất quyết phủ nhận hành vi sai trái, nên luật sư bào chữa vẫn có thể nộp đơn kháng cáo.

Vụ việc của cựu Tổng thống Bolsonaro đã khiến quan hệ giữa Mỹ và Brazil trở nên căng thẳng hơn, sau khi Tổng thống Donald Trump cáo buộc đó là một "cuộc săn tìm phù thủy" và áp đặt mức thuế nhập khẩu tới 50% với Brazil. Chính quyền Trump cũng công bố trừng phạt Thẩm phán Alexandre de Moraes cũng như hạn chế thị thực đối với ông và các quan chức tòa án khác.

Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva đã lên án "các chiến thuật gây sức ép" của ông Trump, cáo buộc Washington đã "tiếp tay cho một cuộc đảo chính" và khẳng định Brazil "sẽ không quên điều đó".