Ông Duterte. Ảnh: EPA/EFE

Theo báo Guardian, một bản cáo trạng được biên tập nhiều lần, đề ngày 4/7 nhưng mãi tới ngày 22/9 mới được công bố, đã nêu rõ các cáo buộc chống lại cựu Tổng thống Philippines. Ông Duterte hiện bị giam giữ ở The Hague, Hà Lan chờ tòa ICC mở phiên xét xử.

Với tội danh đầu tiên, ông Duterte bị cáo buộc là đồng phạm trong 19 vụ giết người diễn ra từ năm 2013 - 2016 khi ông còn là Thị trưởng thành phố Davao. Tội danh thứ 2 nói cựu lãnh đạo 80 tuổi này liên quan tới 14 vụ giết người được gọi là "mục tiêu có giá trị cao" vào các năm 2016 - 2017 khi ông giữ chức Tổng thống Philippines.

Với tội danh cuối cùng, ông Duterte bị cáo buộc dính líu tới 43 vụ giết người trong chiến dịch thanh trừng những người bị tố sử dụng ma túy hoặc buôn bán ma túy cấp thấp. Theo các công tố viên ICC, các vụ việc này diễn ra trên khắp Philippines từ năm 2016 - 2018.

Công tố viên ICC nói thêm: "Quy mô thực tế về số nạn nhân trong giai đoạn bị truy tố lớn hơn nhiều".

Các cáo buộc chống lại ông Duterte bắt nguồn từ chiến dịch kéo dài nhiều năm của ông nhằm chống lại những người sử dụng và buôn bán ma túy. Ông Duterte bị bắt giữ hôm 11/3 ngay tại sân bay Manila sau khi trở về từ Hong Kong, rồi được đưa tới Hà Lan và bị giam tại nhà tù của ICC.

Luật sư Nicholas Kaufman đại diện cho ông Duterte tuyên bố, thân chủ của ông không thể ra tòa "do suy giảm nhận thức ở nhiều lĩnh vực".