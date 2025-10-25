Trang 163.com đưa tin, ngày 15/10, Công ty TNHH Giày JueSha thành phố Nghi Xuân đã tham gia hội chợ việc làm do nhà tù Dự Chương (tỉnh Giang Tây, Trung Quốc) tổ chức tại Nam Xương. Đây là hoạt động nhằm tạo cơ hội việc làm cho những phạm nhân sắp mãn hạn tù.

Đại diện công ty - anh Hà Kiếm - chia sẻ rằng, sau khi vào làm, mức lương trung bình người lao động nhận được khoảng 6.000 NDT/tháng (khoảng 22 triệu đồng). Doanh nghiệp bao ăn ở, thậm chí còn mua quần áo và điện thoại cho những nhân viên có hoàn cảnh khó khăn.

“Cánh cửa của công ty luôn rộng mở đón các bạn”, anh Hà Kiếm nói.

Anh Hà Kiếm là một cựu tù nhân quyết tâm làm lại cuộc đời và gặt hái thành công. Ảnh: 163

Tại buổi tuyển dụng, 6 người sắp mãn hạn tù đã bày tỏ nguyện vọng được làm việc tại công ty.

Điều đặc biệt, anh Hà Kiếm cũng là người đã chấp hành xong án phạt tù. Tháng 4/2024, anh ra khỏi trại giam và bắt đầu hành trình mới của cuộc đời.

Sau khi được trả tự do, anh cùng 3 người bạn khởi nghiệp, thành lập Công ty TNHH Giày JueSha Nghi Xuân. Chỉ trong vòng một năm rưỡi, từ chỗ chỉ có 4 chiếc máy may, công ty đã phát triển thành 4 nhà xưởng với gần 200 lao động, trong đó khoảng 30% là người từng chấp hành án.

Chia sẻ về quyết định mở rộng cơ hội cho nhóm lao động này, anh Hà Kiếm nói rằng bản thân hiểu rõ hơn ai hết những khó khăn của người từng ở tù khi tái hòa nhập xã hội.

“Chỉ cần cố gắng, chắc chắn các bạn sẽ nhận được thành quả xứng đáng”, anh nhắn nhủ tại hội chợ việc làm.