Nhà ở hiện đại thường sử dụng hệ cửa kín, vật liệu cách âm, cách nhiệt cùng điều hòa trung tâm để tối ưu khả năng vận hành. Tuy nhiên, điều này cũng làm giảm sự lưu thông tự nhiên của không khí. Nhiều biệt thự, nhà phố và căn hộ cao cấp hiện nay đã tích hợp hệ thống cấp khí tươi ngay từ giai đoạn thiết kế.

CyberVent là hệ thống xử lý không khí trung tâm thông minh, tích hợp ba chức năng gồm cấp khí tươi, lọc không khí và thu hồi nhiệt trong cùng một hệ thống. Sản phẩm này phù hợp với các công trình biệt thự, nhà phố và căn hộ cao cấp đang trong quá trình xây dựng. Việc triển khai ngay từ đầu giúp toàn bộ hệ thống đường ống được bố trí âm trần, đồng bộ với điều hòa và các hạng mục khác của công trình.

Một cấu hình máy tiêu chuẩn của CyberVent có thể đáp ứng nhu cầu cấp khí tươi sạch cho tối đa 5 phòng trên 3 tầng liên tiếp với tổng diện tích khoảng 200 m2.

Đưa không khí trong lành, tươi mới đến mọi không gian trong nhà

Theo nhà sản xuất, CyberVent thiết lập chu trình xử lý khép kín. Không khí hút từ ngoài trời vào đi qua bộ lọc hỗn hợp gồm 3 cấp lọc: Lưới lọc thô inox có thể vệ sinh bằng nước, bộ lọc trung cấp F7 và bộ lọc HEPA H13 nhằm loại bỏ bụi mịn PM2.5, PM 0.3 và các hạt ô nhiễm trước khi tiếp tục được xử lý.

Sau đó, luồng khí được dẫn qua máy chủ trao đổi nhiệt để cân bằng lại nhiệt độ, giúp không khí khi đưa vào không ảnh hưởng quá nhiều đến nhiệt độ bên trong nhà, từ đó giảm tải công suất điều hoà, giúp tiết kiệm điện năng. Hai lõi trao đổi nhiệt bên trong máy chủ được làm bằng chất liệu nhựa cao phân tử, rửa được bằng nước và không cần thay thế trong quá trình sử dụng, với hiệu suất trao đổi nhiệt đạt tới 86%.

Chẳng hạn, khi nhiệt độ ngoài trời khoảng 35 độ C và nhiệt độ trong nhà là 25 độ C, luồng khí sau khi đi qua bộ trao đổi nhiệt sẽ còn khoảng 27 độ C trước khi được cấp vào phòng. Nhờ đó, điều hòa không phải hoạt động với công suất lớn để làm mát lượng khí mới.

CyberVent được thiết kế để tích hợp đồng bộ với hệ thống cơ điện ngay từ giai đoạn xây dựng, đảm bảo tính thẩm mỹ cho không gian sống.

Trao đổi khí liên tục thay vì chỉ lọc tuần hoàn

Điểm khác biệt của CyberVent là cơ chế cấp - hút khí hai chiều. Không khí giàu oxy được cấp vào từng phòng đồng thời không khí cũ chứa CO2, mùi hôi và các tác nhân ô nhiễm cũng được hút ra ngoài, giúp không khí trong nhà luôn được làm mới thay vì chỉ tuần hoàn.

Theo nhà sản xuất, hệ thống được thiết kế nhằm duy trì nồng độ CO2 trong nhà dưới 1.000 ppm. Đồng thời, không khí tại cửa gió đầu ra giúp lọc hạt bụi siêu mịn PM2.5.

Màn hình điều khiển cảm ứng giúp người dùng theo dõi chất lượng không khí và lựa chọn chế độ vận hành của hệ thống CyberVent.

Sau quá trình xử lý, bộ phân phối khí điện tử đưa không khí sạch đến từng khu vực thông qua 16 đường ống gồm 8 đường cấp và 8 đường hút. Người dùng có thể điều chỉnh lưu lượng khí cho từng phòng, chỉ vận hành các khu vực đang sử dụng nhằm tối ưu điện năng.

Hướng tới trải nghiệm sống thông minh hơn

CyberVent tích hợp cảm biến chất lượng không khí theo dõi bụi, nhiệt độ và độ ẩm trong nhà và sẽ tự động điều chỉnh các chế độ chạy phù hợp. Thông qua màn hình điều khiển cảm ứng kết nối Bluetooth, người dùng cũng có thể lựa chọn các chế độ vận hành như cấp khí một chiều, hai chiều, tuần hoàn hoặc cấp tốc; theo dõi tuổi thọ bộ lọc cũng như điều chỉnh các thông số của hệ thống. Ở cửa gió, sản phẩm còn được thiết kế thêm khay nước hoa từ tính nhằm tạo hương thơm cho không gian sống.

Khi tiêu chí của một ngôi nhà không còn dừng ở đẹp và tiện nghi

Xu hướng xây dựng hiện nay cho thấy, khái niệm về một ngôi nhà chất lượng đang dần mở rộng. Bên cạnh thiết kế, vật liệu hay các thiết bị thông minh, môi trường không khí bên trong cũng trở thành yếu tố được nhiều gia đình cân nhắc ngay từ giai đoạn đầu tư.

Việc tích hợp hệ thống cấp khí tươi ngay trong quá trình xây dựng giúp việc thi công đồng bộ hơn, hạn chế cải tạo về sau, đồng thời tạo nền tảng cho một không gian sống được lưu thông không khí liên tục, cân bằng nhiệt độ và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chất lượng không khí.

Trong bối cảnh người tiêu dùng chú trọng hơn đến sức khỏe và trải nghiệm sống tại nhà, những giải pháp tích hợp cấp khí tươi, lọc không khí và thu hồi nhiệt như CyberVent đang mở ra thêm một lựa chọn cho các công trình nhà ở hiện đại, nơi chất lượng không khí được xem là một phần của chất lượng cuộc sống.

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(Nguồn: Công ty TNHH CyberVent)