Theo Báo cáo Chất lượng Không khí Thế giới 2025 của IQAir, Indonesia tiếp tục là quốc gia ô nhiễm nhất Đông Nam Á, với mức PM2.5 trung bình cao gấp 6 lần ngưỡng an toàn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Nồng độ PM2.5 trung bình năm của Indonesia giảm còn 30 microgam/m³, từ 35,5 của năm 2024, nhưng vẫn cao hơn nhiều so với mức khuyến nghị 5 microgam/m³ của WHO.

PM2.5 là các hạt bụi trong không khí có kích thước 2,5 micromet trở xuống, đủ nhỏ để xâm nhập sâu vào phổi và đi vào máu, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ, ung thư phổi và tử vong sớm.

Báo cáo thường niên lần thứ 8 của IQAir dựa trên dữ liệu từ các trạm quan trắc tại 9.446 thành phố thuộc 143 quốc gia và vùng lãnh thổ.