1. Quốc gia nào ô nhiễm không khí nhất Đông Nam Á năm 2025?
-
Philippines
0%
Thái Lan
Việt Nam
Indonesia - Chính xác
Theo Báo cáo Chất lượng Không khí Thế giới 2025 của IQAir, Indonesia tiếp tục là quốc gia ô nhiễm nhất Đông Nam Á, với mức PM2.5 trung bình cao gấp 6 lần ngưỡng an toàn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).
Nồng độ PM2.5 trung bình năm của Indonesia giảm còn 30 microgam/m³, từ 35,5 của năm 2024, nhưng vẫn cao hơn nhiều so với mức khuyến nghị 5 microgam/m³ của WHO.
PM2.5 là các hạt bụi trong không khí có kích thước 2,5 micromet trở xuống, đủ nhỏ để xâm nhập sâu vào phổi và đi vào máu, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ, ung thư phổi và tử vong sớm.
Báo cáo thường niên lần thứ 8 của IQAir dựa trên dữ liệu từ các trạm quan trắc tại 9.446 thành phố thuộc 143 quốc gia và vùng lãnh thổ.
2. Nguyên nhân chính gây ô nhiễm không khí tại Indonesia là gì?
-
Núi lửa phun trào
0%
Nhà máy điện than và cháy rừng
Ô nhiễm từ đại dương
Thiếu cây xanh - Chính xác
Các nhà máy nhiệt điện than (đặc biệt quanh thủ đô Jakarta), cùng khói từ hoạt động đốt rừng ở Sumatra và Kalimantan, giao thông dày đặc… là những nguồn gây ô nhiễm chính ở Indonesia.
3. Việt Nam đứng thứ mấy ở Đông Nam Á về mức độ ô nhiễm không khí năm 2025?
1
1
0%
2
3
4 - Chính xác
Năm 2025, Việt Nam ghi nhận mức PM2.5 trung bình 29,7 µg/m³, tăng nhẹ so với trước và trở thành quốc gia ô nhiễm thứ hai trong khu vực Đông Nam Á, chỉ sau Indonesia.
4. Quốc gia nào tại Đông Nam Á ghi nhận mức tăng mạnh ô nhiễm không khí năm 2025?
-
Thái Lan
0%
Philippines
Malaysia
Lào - Chính xác
Năm 2025, so với 2024, Philippines ghi nhận mức tăng PM2.5 tới 28%, từ 14 lên 19 µg/m³. Nguyên nhân một phần do mở rộng mạng lưới quan trắc (tăng số trạm và số thành phố được đo), giúp phát hiện thêm nhiều “điểm nóng”, cùng với tác động của giao thông và bụi xây dựng.
5. Không có quốc gia Đông Nam Á nào đáp ứng khuyến nghị của WHO về chất lượng không khí?
-
Đúng
0%
Sai - Chính xác
Theo báo cáo của IQAir, chỉ có 13 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đạt mức PM2.5 theo khuyến nghị của WHO, giảm so với 17 của năm trước. Trong số này, không có quốc gia nào ở Đông Nam Á.
6. Quốc gia nào ô nhiễm không khí nhất thế giới?
-
Pakistan
0%
Bangladesh
Ấn Độ
Cộng hòa Dân chủ Congo - Chính xác
Theo IQAir, Pakistan đứng đầu bảng xếp hạng ô nhiễm thế giới với 67,3 microgam/m³, tiếp theo là Bangladesh (66,1), Tajikistan (57,3), Chad (53,6) và Cộng hòa Dân chủ Congo (50,2).
Thành phố Loni ở miền bắc Ấn Độ là đô thị ô nhiễm nhất thế giới, với mức 112,5 microgam/m³ - cao hơn 22 lần so với giới hạn của WHO.
