Khởi nguồn từ triết lý "Crafted Living" – nơi mỗi không gian sống đều là một kiệt tác, The Sky Diamond Valley tại D’. Diamant Bleu được thiết kế vượt khỏi công năng và chuẩn mực của một tổ hợp tiện ích.

Nơi đây, ánh sáng không chỉ chiếu sáng, mà trở thành chất liệu chế tác không gian và trải nghiệm sống. Dưới sự luân chuyển tinh tế và tự nhiên của thời gian, tại cùng một tọa độ, không gian liên tục chuyển mình, công năng không ngừng thay đổi, đưa mỗi khoảnh khắc trôi qua thành những t đặc quyền thưởng ngoạn và thụ hưởng riêng biệt.

Khi ánh sáng được chế tác

Đối với một nhà chế tác nghệ thuật, vật liệu và chất liệu vốn không có giới hạn. Có những sự vật không được chú ý hay ít nhận được sự quan tâm của số đông lại trở thành chất liệu cực phẩm. Chính vì vậy, qua tư duy và lăng kính của nhà chế tác bất động sản nghệ thuật Tân Hoàng Minh, ánh sáng không chỉ để chiếu sáng hay gia tăng giá trị thẩm mỹ mà trở thành một chất liệu có khả năng định hình và nâng tầm không gian, gia tăng công năng, dẫn dắt cảm xúc và kiến tạo trải nghiệm giàu tính nghệ thuật.

Hiện thức hóa tư duy đó tại D’. Diamant Bleu, Tân Hoàng Minh tiên phong kiến tạo The Sky Diamond Valley - hệ tiện ích được thiết kế và vận hành theo ánh sáng đầu tiên tại Hà Nội. Tại đây, ánh sáng trở thành chất liệu trung tâm của quá trình tạo tác.

“Thung lũng” ánh sáng The Sky Diamond Valley giữa trái tim dự án D’. Diamant Bleu

Khi lấy ánh sáng làm chất liệu, mỗi không gian, mỗi tiện ích tại The Sky Diamond Valley trở nên đa năng, đa nhiệm và mang đến nhiều lớp trải nghiệm khác nhau. Từ những hoạt động vui chơi, thể thao, kết nối cộng đồng vào ban ngày đến những khoảnh khắc thưởng ngoạn, thư giãn riêng tư khi đêm xuống, ánh sáng trở thành yếu tố dẫn dắt cảm xúc và kết nối con người với thiên nhiên.

Nghệ thuật ánh sáng mở ra những tầng không gian duy mỹ

Nghệ thuật biến đổi công năng và chế tác trải nghiệm sống

Điểm độc đáo trong thiết kế và cách vận hành của The Sky Diamond Valley là nghệ thuật biến đổi công năng tiện ích dựa trên sự dẫn dắt của ánh sáng. Theo đó, tất cả các tiện ích tại đây không chỉ phục vụ một khung thời gian sử dụng cố định mà được vận hành theo nhiều trạng thái và công năng khác nhau, góp phần kéo dài giá trị sử dụng và hành trình tận hưởng của cư dân từ ngày sang đêm.

Trung tâm của buổi sớm là quảng trường ánh sáng (Sun Square), nơi cư dân có thể đón những tia nắng đầu ngày, thong dong tản bộ, hít thở bầu không khí trong lành hoặc kết nối, giao lưu khởi động ngày mới. Liền kề đó, sân chơi cầu vồng (Rainbow Playground) mở ra thế giới khám phá đầy sắc màu cho trẻ nhỏ. Cùng với cụm sân thể thao đa năng và những cung đường dạo rợp bóng cây, toàn bộ không gian được thiết kế chan hòa cùng thiên nhiên, tạo nên một bức tranh tràn ngập sức sống, nơi cư dân khơi nguồn năng lượng cho ngày mới.

Cụm sân thể thao đa năng nơi cư dân khởi động ngày mới năng động

Khi ráng chiều dần buông và những lớp ánh sáng nghệ thuật được chủ đầu tư tinh tế sắp đặt công phu bắt đầu hiện diện, The Sky Diamond Valley trút bỏ vẻ náo nhiệt ban ngày để khoác lên diện mạo lung linh, tĩnh tại và riêng tư.

Khi ấy, mặt nước trở thành sân khấu lung linh nhất của “thung lũng”. Bể bơi Starlight Pool xanh mát ban ngày hóa thành bầu trời sao thu nhỏ nhờ hệ thống đèn ánh sao dưới đáy hồ. Ngay bên cạnh, quầy bar Moonlight Bar trở thành điểm dừng chân lãng mạn để nhâm nhi một ly cocktail thơm nồng và tận hưởng những phút giây chuyện trò riêng tư. Thả bước chân men theo dải sáng mềm mại dẫn lối qua vườn Ánh Sáng và cầu dạo bộ, nhịp sống dường như lắng lại, để cảm xúc được vỗ về sau những bộn bề thường nhật.

Quầy bar Moonlight Bar nổi bật với tạo hình mặt trăng

Cùng một dải không gian, nhưng dưới sự dẫn dắt của ánh sáng, The Sky Diamond Valley tại mỗi thời khắc trong ngày lại đảm nhận một công năng và mở ra một cung bậc cảm xúc khác nhau. Đó cũng là tinh thần của triết lý “Crafted Living” – khi từng không gian, từng khoảnh khắc và từng trải nghiệm sống đều được chế tác tỉ mỉ bằng tất cả sự trân trọng dành cho con người, cho nghệ thuật và cho thời gian. The Sky Diamond Valley vì thế không dừng lại ở một hệ tiện ích ngoài trời mà hiện diện như một tạo tác nghệ thuật độc bản, nâng tầm trải nghiệm sống mỗi ngày của cư dân D’. Diamant Bleu.

(Nguồn: Tân Hoàng Minh)