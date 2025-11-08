Sân khấu hóa là một trong những hình thức hiệu quả cách để pháp luật đến gần hơn, dễ nhớ hơn với bà con vùng biên (Ảnh: Mỹ Dung)

Tăng cường đảng viên biên phòng về sinh hoạt ở cơ sở

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô được xem là đơn vị trọng điểm của Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Đồn quản lý ba xã biên giới Hoành Mô, Đồng Tâm và Đồng Văn với 86 thôn bản, trong đó có 21 thôn giáp biên. Nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ nơi đây không chỉ là tuần tra, canh gác mà còn là “giữ dân, giữ làng, giữ thế trận lòng dân”.

Thượng tá Nguyễn Thanh Hoàng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô chia sẻ: “Ngoài nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, chúng tôi luôn chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội, gắn với giữ gìn an ninh trật tự. Đặc biệt, công tác phối hợp giữa biên phòng, công an, chính quyền ba xã luôn được duy trì thường xuyên, tạo thế trận an ninh nhân dân vững chắc”.

Một trong những cách làm hiệu quả của đơn vị là tăng cường đảng viên biên phòng về sinh hoạt tại cơ sở. Hiện nay, 21 cán bộ, đảng viên của Đồn đang trực tiếp tham gia sinh hoạt cùng các chi bộ thôn, bản biên giới. Qua đó, các thông tin về an ninh, trật tự, đời sống dân sinh được nắm bắt kịp thời, giúp lực lượng biên phòng và chính quyền cơ sở chủ động xử lý ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng.

“Việc cán bộ, chiến sĩ gắn bó với cơ sở không chỉ giúp dân tin, dân quý mà còn là cầu nối quan trọng để tuyên truyền, vận động bà con chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc”, Thượng tá Hoàng cho biết thêm.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh tăng cường tuyên truyền, giúp đồng bào vùng biên tiếp cận pháp luật (Ảnh: Mỹ Dung)

Đa dạng các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Không chỉ giữ vững “thế trận biên phòng toàn dân”, Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh còn là lực lượng tiên phong trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân khu vực biên giới, hải đảo.

Đại tá Vũ Văn Hưng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh, cho biết: “Đặc thù vùng biên là đồng bào DTTS chiếm tỷ lệ cao, điều kiện tiếp cận thông tin còn hạn chế. Vì vậy, chúng tôi xác định tuyên truyền pháp luật phải phù hợp, sáng tạo để vừa dễ hiểu, vừa gần gũi thì mới hiệu quả”.

Thời gian qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã triển khai nhiều mô hình, hình thức tuyên truyền mới mẻ, sinh động: từ các buổi tuyên truyền tập trung, phát thanh qua loa của đơn vị, phát tờ rơi, đến ứng dụng công nghệ hiện đại như tạo mã QR code chứa nội dung pháp luật để người dân có thể tra cứu, học tập mọi lúc, mọi nơi.

Đặc biệt, chương trình sân khấu hóa pháp luật được tổ chức tại các xã biên giới và vùng biển đảo của tỉnh đang tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Những tiểu phẩm, kịch ngắn, các buổi tuyên truyền được livestream trực tiếp trên các nền tảng số, fanpage của địa phương và đơn vị, giúp thông tin lan tỏa rộng khắp, vượt ra ngoài phạm vi địa bàn.

“Chúng tôi muốn người dân không chỉ nghe mà còn cảm, còn hiểu được rằng pháp luật chính là lá chắn bảo vệ cuộc sống. Sân khấu hóa và ứng dụng công nghệ là cách để pháp luật đến gần hơn, dễ nhớ hơn với bà con vùng cao”, Đại tá Vũ Văn Hưng khẳng định.

Thực tế, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật ở khu vực biên giới vẫn còn không ít khó khăn. Ở vùng biển, bà con thường xuyên vắng nhà vì đi biển. Ở vùng cao, điều kiện đi lại khó khăn, hạ tầng thông tin còn hạn chế.

Trước thực tế đó, Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh đã chủ động nhiều giải pháp khắc phục: khuyến khích cán bộ, chiến sĩ phát huy sáng kiến trong phương pháp tuyên truyền; tận dụng nền tảng số để tiết kiệm chi phí; đồng thời chú trọng bồi dưỡng kỹ năng, nâng cao trình độ cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền pháp luật...

Từ những sáng kiến nhỏ nhưng hiệu quả lớn trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh đã và đang góp phần giữ vững bình yên nơi biên giới.