Thi thể nam thanh niên được đưa khỏi hiện trường. Ảnh: L.A

Theo điều tra ban đầu, chiều tối 22/6 sau khi nhậu xong, N. đi về nhà tại đường số 13 (phường Bình Thọ). Lúc này, N. có phát sinh mâu thuẫn, cự cãi với người thân.

Trong lúc vào phòng thay đồ, N. vẫn bực tức, không kiểm soát được hành vi đã dùng tay đập vào tủ kính tại nhà. Tay phải của N. bị mảnh kính cắt sâu, thương tích nặng, chảy máu nhiều.

N. chạy ra khỏi nhà kêu cứu. Tuy nhiên, do thấy N. chảy máu khá nghiêm trọng và không ai biết chuyện gì xảy ra nên không dám ứng cứu. N. chạy vào 1 quán trà sữa gần đó để nhờ sự hỗ trợ nhưng sau đó chạy ra ngoài đường và gục chết trước nhà dân.

Công an xác định, N. tự gây thương tích, tử vong là do mất máu cấp. Sau khi khám nghiệm, công an tiến hành các thủ tục để bàn giao thi thể N. cho gia đình lo hậu sự.