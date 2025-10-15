Thông tin “khách đâm tài xế chết trên xe” tại khu du lịch ở Đà Nẵng lan truyền trên mạng xã hội là sai sự thật. Cơ quan chức năng đã mời làm việc người đăng tin.
Ngày 15/10, lãnh đạo xã Bà Nà (TP Đà Nẵng) khẳng định, thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc “khách đâm tài xế chết” tại bãi đỗ xe trên địa bàn là hoàn toàn sai sự thật.
Trước đó, tối 14/10, trên nhóm “Hội lái xe Grab car Đà Nẵng”, một tài khoản đã đăng tải hình ảnh bãi đỗ ô tô có đông người tụ tập, được cho là ở Khu du lịch Bà Nà Hills, kèm theo nội dung “khách đâm tài xế chết trên xe”.
Bài viết nhanh chóng thu hút sự chú ý, chia sẻ của cộng đồng mạng, nhưng chỉ sau vài phút đã bị xóa khỏi nhóm.
Lãnh đạo xã Bà Nà khẳng định không hề có vụ việc như thông tin lan truyền. Công an TP Đà Nẵng cũng đã xác minh và khẳng định đây là thông tin sai sự thật.
Công an xã Bà Nà đã mời người đăng tải bài viết lên làm việc để xử lý theo quy định.
Thượng tá Trần Quang Minh, Trưởng Công an xã Bà Nà cho biết: "Không có vụ án, vụ việc nào xảy ra trên địa bàn như thông tin trên trang Facebook đề cập. Công an xã đã xác minh, xử lý chủ tài khoản nói trên, buộc gỡ bài và đăng cải chính trên Hội lái xe Grab car Đà Nẵng".
Công an xã Bà Nà khuyến cáo người dân cần kiểm chứng các thông tin trên mạng xã hội, không chia sẻ tin giả, tin sai sự thật, thông tin xấu, độc. Các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng sẽ được xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.