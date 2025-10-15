Ngày 15/10, lãnh đạo xã Bà Nà (TP Đà Nẵng) khẳng định, thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc “khách đâm tài xế chết” tại bãi đỗ xe trên địa bàn là hoàn toàn sai sự thật.

Bài đăng được gỡ bỏ ngay sau đó. Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, tối 14/10, trên nhóm “Hội lái xe Grab car Đà Nẵng”, một tài khoản đã đăng tải hình ảnh bãi đỗ ô tô có đông người tụ tập, được cho là ở Khu du lịch Bà Nà Hills, kèm theo nội dung “khách đâm tài xế chết trên xe”.

Bài viết nhanh chóng thu hút sự chú ý, chia sẻ của cộng đồng mạng, nhưng chỉ sau vài phút đã bị xóa khỏi nhóm.

Lãnh đạo xã Bà Nà khẳng định không hề có vụ việc như thông tin lan truyền. Công an TP Đà Nẵng cũng đã xác minh và khẳng định đây là thông tin sai sự thật.

Công an xã Bà Nà đã mời người đăng tải bài viết lên làm việc để xử lý theo quy định.