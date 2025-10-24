Sở Xây dựng TP Đà Nẵng vừa công bố danh sách các dự án đầu tư xây dựng nhà ở đã có văn bản thông báo đủ điều kiện huy động vốn thông qua việc góp vốn, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên doanh, liên kết của các tổ chức, cá nhân.

Theo đó, Công ty Cổ phần Vinpearl được phép huy động 16.850 tỷ đồng để triển khai dự án Khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân tại phường Hải Vân.

Dự án có tổng vốn đầu tư 44.000 tỷ đồng, là một trong những dự án quy mô lớn, có vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch và đô thị khu vực phía Bắc thành phố.

Dự án Khu đô thị mới Thuận Phước - Đà Nẵng nằm bên vịnh Đà Nẵng, đối diện cảng Tiên Sa.

Công ty Cổ phần Đầu tư đô thị vịnh Thuận Phước được huy động 2.139 tỷ đồng cho dự án Khu đô thị mới Thuận Phước - Đà Nẵng tại phường Sơn Trà.

Với tổng vốn đầu tư dự án dự kiến 11.500 tỷ đồng, dự án hướng tới hình thành khu đô thị hiện đại, thông minh, tích hợp đầy đủ tiện ích cao cấp phục vụ nhu cầu ở, thương mại, dịch vụ, giải trí, văn hóa và du lịch. Báo cáo đánh giá tác động môi trường của chủ đầu tư cho thấy dự án có hoạt động lấn biển. Trong khu vực lấn biển có một số loài sinh vật biển sinh sống nhưng là những loài có thể bắt gặp phổ biến tại các địa phương, không phải loài quý hiếm, đặc hữu.

Tiếp đó, Công ty TNHH MTV Vipico được chấp thuận huy động 1.764 tỷ đồng cho dự án Tổ hợp trung tâm thương mại, khách sạn và căn hộ thành phố huyền thoại – The Legend City Danang tại phường An Hải.

Công ty Cổ phần Tài chính và Phát triển doanh nghiệp được phép huy động 800 tỷ đồng để đầu tư hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị du lịch Thủy Tú (giai đoạn 2) tại phường Hải Vân.

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Thương mại Bất động sản Tây Bắc được huy động 651 tỷ đồng cho dự án Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc (giai đoạn 1) tại phường Bàn Thạch.

Cùng với việc công bố danh sách, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng lưu ý các chủ đầu tư và bên tham gia góp vốn phải tuân thủ nghiêm quy định pháp luật nhằm đảm bảo tính minh bạch và an toàn trong quá trình huy động vốn.

Theo hướng dẫn, bên tham gia góp vốn, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên doanh, liên kết chỉ được phân chia lợi nhuận bằng tiền hoặc cổ phiếu trên cơ sở tỷ lệ vốn góp theo hợp đồng; chủ đầu tư không được phân chia sản phẩm nhà ở hoặc quyền mua, đăng ký, đặt cọc nhà ở trong dự án, trừ trường hợp góp vốn thành lập pháp nhân mới được Nhà nước giao làm chủ đầu tư.

Nguồn vốn huy động phải được sử dụng đúng mục đích phát triển nhà ở và thực hiện dự án đầu tư, không được sử dụng cho dự án khác hoặc mục đích khác.

Đáng chú ý, nếu dự án hoặc nhà ở trong dự án đang thế chấp, chủ đầu tư chỉ được huy động vốn sau khi đã thực hiện xóa đăng ký thế chấp hoặc rút bớt tài sản thế chấp theo đúng quy định.

Ngoài ra, tổng nguồn vốn huy động và vốn chủ sở hữu của chủ đầu tư không được vượt quá tổng mức đầu tư dự án, bao gồm cả tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định pháp luật về đất đai.