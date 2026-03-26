UBND phường Sơn Trà (TP Đà Nẵng) vừa phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Bất động sản và Bến du thuyền Đà Nẵng (Marina Complex) với định hướng tăng không gian xanh, mở rộng lối đi bộ ven sông và cải thiện cảnh quan khu vực sông Hàn.

Theo quyết định, khu vực điều chỉnh có diện tích hơn 60.200m², nằm giáp sông Hàn, đường Lê Văn Duyệt và đất công viên, trong đó có hơn 10.000m² diện tích thuê mặt nước.

Việc điều chỉnh quy hoạch nhằm tăng diện tích cây xanh, không gian công cộng, đồng thời tạo điểm nhấn kiến trúc cho khu vực cửa ngõ phía bắc sông Hàn. Quy hoạch hướng đến kết nối liên tục không gian xanh ven sông, hình thành công viên phục vụ cộng đồng và tuyến đi bộ có tầm nhìn thông thoáng, đảm bảo yếu tố sinh thái.

Dự án nằm bên sông Hàn.

Đáng chú ý, ranh giới vỉa hè phía tây đường Lê Văn Duyệt được điều chỉnh từ 12m xuống còn 9m để mở rộng tuyến đường ven sông Hàn đoạn qua dự án từ 8m lên 20m. Mặt cắt mới gồm vỉa hè 3m, lòng đường 7m, làn xe đạp 3m và vỉa hè ven sông rộng 7m.

Trong phương án mới, hai khối nhà cao tầng được bố trí vào trung tâm dự án; các lô đất thấp tầng được chia lại, đồng thời điều chỉnh ranh giới thuê mặt nước để tổ chức khu bến thuyền ven sông.

Quy hoạch cũng quy định cụ thể chiều cao công trình: nhà ở liền kề tối đa 7 tầng (31m), nhà ở 5 tầng cao tối đa 26m, biệt thự 4 tầng cao tối đa 18,5m. Đối với khối công trình chung cư hỗn hợp, thương mại dịch vụ (DV1-1), chiều cao tối đa 152m; công trình thương mại dịch vụ (DV1-2) cao tối đa 45m...

Dự án Bất động sản và Bến du thuyền Đà Nẵng nằm trên đường Lê Văn Duyệt thuộc phường Sơn Trà do Công ty CP Bến du thuyền Đà Nẵng làm chủ đầu tư có diện tích 11,7ha (thuộc phường Sơn Trà).

Theo thông tin tại báo cáo tài chính riêng quý IV/2025 (công khai ngày 30/1) của Công ty CP Quốc Cường Gia Lai, Công ty CP Bến du thuyền Đà Nẵng là công ty con của doanh nghiệp này.

Dự án này từng vấp phải phản ứng của dư luận khi người dân lo ngại việc thi công sẽ ảnh hướng đến dòng chảy của sông Hàn.