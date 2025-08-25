Ngày 25/8, UBND TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát giai đoạn 2023 - 2025.

Theo báo cáo, từ năm 2023 đến ngày 12/8/2025, Đà Nẵng đã hoàn thành 100% kế hoạch xóa 12.298 căn nhà tạm, nhà dột nát. Trong đó, 7.257 căn được xây mới và 5.041 căn được sửa chữa.

Qua khảo sát, số lượng nhà tạm bợ, dột nát tập trung nhiều ở các xã miền núi, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống thuộc các huyện nghèo của tỉnh Quảng Nam cũ. Những căn nhà dựng bằng tre nứa, lợp tôn cũ kỹ, không đủ khả năng chống chọi với thời tiết khắc nghiệt, mỗi mùa mưa bão đều tiềm ẩn nguy cơ sập đổ, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản người dân.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại hội nghị. Ảnh: N.X

Để xử lý căn cơ, Đà Nẵng đã ban hành hơn 1.230 văn bản chỉ đạo, từ nghị quyết, chỉ thị đến kế hoạch, hình thành một khung chính sách chặt chẽ. Các địa phương được yêu cầu thực hiện nghiêm nguyên tắc “3 không”: không sai đối tượng, không bỏ sót đối tượng, không để xảy ra đơn thư, khiếu kiện.

Nguồn lực cho chương trình đạt hơn 705 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ hơn 323 tỷ, ngân sách thành phố hơn 245 tỷ và nguồn xã hội hóa hơn 136 tỷ.

Đặc biệt, Đà Nẵng còn nâng mức hỗ trợ cao hơn quy định chung. Gia đình chính sách người có công, thân nhân liệt sĩ được hỗ trợ 100 triệu đồng/nhà xây mới, 40 triệu đồng/nhà sửa chữa; hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ 80 triệu đồng/nhà xây mới, 30 triệu đồng/nhà sửa chữa.

Bên cạnh nguồn lực, nhiều mô hình sáng tạo đã góp phần đẩy nhanh tiến độ. Ở xã Đăk Pring có “đội thợ xung kích giúp dân xóa nhà tạm” của thanh niên Tà Riềng; xã Phước Công có “Tổ thợ hàn nề mộc” của thanh niên Giẻ Triêng; huyện Nam Trà My (Quảng Nam cũ) huy động tới 92% hộ dân tham gia, đóng góp hơn 3.000 ngày công và 1,17 tỷ đồng xã hội hóa. Các hội đoàn thể, lực lượng vũ trang cũng đồng loạt vào cuộc với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Ảnh: N.X

Phát biểu tại hội nghị, ông Lương Nguyễn Minh Triết - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của các Sở, ban, ngành, địa phương, sự chung tay hỗ trợ của các nhà hảo tâm đã đóng góp công sức, kinh phí hỗ trợ để thành phố thực hiện thành công chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.

"Xóa nhà tạm, nhà dột nát là chương trình có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm, quyết tâm và nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, là tình cảm, là sự tri ân gửi đến gia đình chính sách người có công, thân nhân liệt sỹ, hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn", ông Triết nói.

Dịp này, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng trao bằng khen cho 30 tập thể và 26 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn, giai đoạn 2023 - 2025.