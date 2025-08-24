Công điện số 1643 về hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết chương trình và phong trào thi đua Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025 vừa được Văn phòng Chính phủ ban hành hôm nay.

Theo đó, hội nghị sẽ diễn ra trong sáng 26/8, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính - Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước.

Dự kiến Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ tham dự hội nghị tại điểm cầu trụ sở Chính phủ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp thứ sáu Ban chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước. Ảnh: Trần Hải/Báo Nhân Dân

Trong khuôn khổ hội nghị, lãnh đạo 11 tỉnh, thành phố sẽ được trao tặng các hình thức khen thưởng cấp nhà nước

Trước khi diễn ra hội nghị, tại điểm cầu trụ sở Chính phủ, các đại biểu sẽ tham quan khu trưng bày thành tựu triển khai chương trình và phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025”.

Nghị quyết số 42 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới đặt mục tiêu phấn đấu tới năm 2030 cơ bản xóa nhà tạm, cơ bản không còn hộ nghèo.

Để không ai bị “bỏ lại phía sau”, phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước” được Thủ tướng phát động ngày 13/4/2024 tại tỉnh Hòa Bình.

Tới tháng 8/2024, thống kê tổng hợp từ báo cáo của các bộ, ngành, địa phương cho thấy cả nước vẫn còn hơn 300.000 hộ gia đình vẫn phải ở trong những căn nhà tạm, nhà dột nát, không đảm bảo an toàn, trong đó khoảng 104.000 hộ gia đình người có công với cách mạng.

Áp dụng tư duy và cách làm mới “Nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kích hoạt các nguồn lực xã hội”, tối 5/10/2024, tại Hà Nội, Thủ tướng tiếp tục phát động chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước với chủ đề “Mái ấm cho đồng bào tôi”. Mục tiêu đặt ra là cơ bản hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát trước ngày 31/10/2025.

Đầu năm nay, Thủ tướng chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương tập trung triển khai đợt cao điểm 350 ngày đêm thực hiện thành công chương trình “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” với tinh thần ai có gì giúp nấy, ai có công giúp công, ai có của giúp của, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít. Mỗi căn nhà là một món quà, một mái ấm, thể hiện trách nhiệm, tình thương, tình dân tộc, nghĩa đồng bào, sự sẻ chia của cả cộng đồng.

Ngày 8/6 vừa qua, Thủ tướng ký ban hành Công điện 84, yêu cầu thực hiện “quyết liệt hơn nữa, thần tốc hơn nữa, hiệu quả hơn nữa”, tập trung hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm nhà dột nát trên phạm vi cả nước trước ngày 31/8; hoàn thành xóa nhà tạm cho người có công với cách mạng trước 27/7.

Theo báo cáo của các địa phương trên phần mềm cập nhật đến hết ngày 18/8 vừa được Bộ Dân tộc và Tôn giáo công bố, 34/34 địa phương đã cơ bản hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Cả nước đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa 334.234 căn (255.310 căn xây mới và 78.924 căn sửa chữa), huy động được 24.761,596 tỷ đồng và 2.738.754 ngày công lao động với 454.318 lượt người.

Các đối tượng được hỗ trợ gồm người có công với cách mạng; hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc 2 chương trình mục tiêu quốc gia (giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi); hộ nghèo, hộ cận nghèo ngoài 2 nhóm hỗ trợ trên.

Ngày 19/8, xóa nhà tạm vừa được công bố là 1 trong 250 công trình, dự án lớn chào mừng 80 năm Quốc khánh.