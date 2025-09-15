Ngày 15/9, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết, từ 16/9, các tuyến tham quan, dã ngoại tại bán đảo Sơn Trà sẽ được mở cửa trở lại sau thời gian tạm dừng để khắc phục sạt lở do mưa lớn hồi tháng 10/2022.

Bán đảo Sơn Trà được xem là "lá phổi xanh" giữa lòng thành phố Đà Nẵng

Các tuyến đưa vào khai thác gồm: Tiên Sa – Suối Ôm – Đỉnh Bàn Cờ; Đỉnh Bàn Cờ – Bãi Bắc; Ngã ba Bãi Bắc – Cây Đa di sản. Thời gian tham quan được quy định từ 7h30 – 18h30 (từ tháng 3 đến hết tháng 9) và 7h30 – 17h30 (từ tháng 10 đến hết tháng 2 năm sau). Hoạt động sẽ tạm dừng khi có cảnh báo thời tiết xấu.

Về phương tiện lưu thông, tuyến Tiên Sa – Suối Ôm – Đỉnh Bàn Cờ cho phép xe đạp thể thao, xe đạp địa hình, mô tô (trừ xe tay ga) và đi bộ.

Tuyến Đỉnh Bàn Cờ – Bãi Bắc chỉ lưu thông một chiều từ Đỉnh Bàn Cờ xuống, không áp dụng cho xe tay ga và ô tô trên 24 chỗ. Tuyến Bãi Bắc – Cây Đa di sản chỉ dành cho khách đi bộ.

Bán đảo Sơn Trà có hơn 1.000 loại thực vật, 531 loài động vật, trong đó có nhiều loài được ghi trong Sách Đỏ Việt Nam. Đây cũng là nơi sinh sống của nhiều loài linh trưởng như voọc chà vá chân nâu, khỉ vàng, khỉ mặt đỏ...

Khách lẻ sẽ được cấp thẻ màu xanh và phải trả lại trong ngày; khách đoàn, doanh nghiệp khai thác cần thông báo trước cho Ban quản lý về thời gian, lộ trình, số lượng khách.

Ban quản lý cũng khẳng định sẽ cấm tuyệt đối các tuyến trekking tự phát xuống Hục Lỡ, Mũi Nghê, Bãi Đá Đen để đảm bảo an toàn và bảo vệ cảnh quan.

Du khách tham quan cần tuân thủ đúng thời gian, tuyến quy định; không xâm phạm khu vực cấm, quốc phòng; không xả rác, chặt phá cây rừng, đốt lửa; chỉ sử dụng flycam, quay phim, chụp ảnh ở khu vực được phép và có sự đồng ý của cơ quan chức năng.

Theo Ban quản lý, việc mở lại các tuyến tham quan Sơn Trà không chỉ giúp du khách tiếp tục khám phá vẻ đẹp thiên nhiên mà còn góp phần thúc đẩy phát triển du lịch sinh thái bền vững tại Đà Nẵng.

Đông đảo du khách chọn khám phá bán đảo Sơn Trà khi đến Đà Nẵng

Bán đảo Sơn Trà (thuộc phường Sơn Trà) được xem là “lá phối xanh”, “viên ngọc quý” của TP Đà Nẵng.

Nơi đây có diện tích hơn 4.400 ha, với hệ sinh thái động thực vật đa dạng, là điểm tham quan du lịch lý tưởng cho du khách khi tới thành phố biển Đà Nẵng. Bán đảo Sơn Trà đẹp nhất vào khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 9 – thời điểm này khí hậu ở đây mát mẻ, thoáng đãng, cung đường dễ đi…