Chiều 23/7, tại buổi họp báo 6 tháng đầu năm, ông Lê Văn Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng, đã thông tin về những ý kiến liên quan đến đề xuất di dời trung tâm hành chính thành phố về phía Nam.

Theo ông Tuấn, việc di dời trung tâm hành chính là chủ trương có tác động rất lớn đến cấu trúc kinh tế - xã hội cũng như đời sống người dân. Vì vậy, nếu được nghiên cứu, đề án này phải được đặt trong tổng thể chiến lược phát triển dài hạn của thành phố, bảo đảm phù hợp với Quy hoạch chung đã được phê duyệt, đồng thời cân nhắc kỹ lưỡng các yếu tố về hạ tầng, nguồn lực đầu tư, tổ chức giao thông và những tác động có thể phát sinh.

Ông Lê Văn Tuấn thông tin tại buổi họp báo.

Phó giám đốc Sở Xây dựng cho biết, đến thời điểm hiện nay, ý tưởng di dời trung tâm hành chính mới chỉ dừng ở mức độ nghiên cứu, đề xuất của các chuyên gia tại hội thảo. Trước khi có bất kỳ định hướng hay quyết sách nào, thành phố sẽ thực hiện đầy đủ các bước theo quy định, bao gồm lấy ý kiến các bộ, ngành Trung ương và người dân.

"Đến thời điểm này, thành phố chưa có bất kỳ chủ trương hay quyết định chính thức nào liên quan đến việc di dời trung tâm hành chính TP Đà Nẵng", ông Tuấn khẳng định.

Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng đặt tại tòa nhà 34 tầng trên đường Trần Phú.

Thông tin thêm, ông Tuấn cho biết TP Đà Nẵng hiện đang triển khai điều chỉnh quy hoạch chung thành phố. Trong quá trình này, sau khi lấy ý kiến các sở, ngành và các bộ, ngành Trung ương, nếu có những nội dung cần điều chỉnh sẽ được công bố công khai và thực hiện đúng trình tự, thủ tục lấy ý kiến theo quy định. Trong đó, nếu có nội dung liên quan đến việc di dời trung tâm hành chính thì cũng sẽ được xem xét theo đúng quy trình trong thời gian tới.

Hiện trung tâm hành chính TP Đà Nẵng đặt tại tòa nhà 34 tầng trên đường Trần Phú, phường Hải Châu. Đây là trụ sở trung tâm hành chính của TP Đà Nẵng trước khi sáp nhập với tỉnh Quảng Nam.

Trước đó, tại một số hội thảo góp ý quy hoạch, một số chuyên gia đề xuất nghiên cứu chuyển trung tâm hành chính về khu vực phía Nam nhằm giảm áp lực cho khu vực trung tâm và tạo dư địa phát triển mới cho thành phố.