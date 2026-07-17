Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Nghệ An vừa thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất HH-01 tại khu vực bùng binh Hải quan (phía Bắc đường Lê Hồng Phong), phường Trường Vinh để thực hiện dự án Tổ hợp nhà ở, thương mại, dịch vụ Trường Vinh.

Theo thông báo, khu đất HH-01 có diện tích hơn 37.000m2, bao gồm khoảng 9.345m2 đất ở; 6.079m2 đất thương mại, dịch vụ và hơn 22.000m2 còn lại là đất công cộng. Giá khởi điểm của khu đất được công bố là hơn 824 tỷ đồng.

Khu "đất vàng" rộng hơn 3,7ha từng được quy hoạch xây dựng Trung tâm hành chính tập trung của Nghệ An vừa được đưa ra đấu giá. Ảnh: T.T

Đây được xem là một trong những khu đất có vị trí đắc địa bậc nhất trung tâm TP Vinh cũ. Khu đất có phía bắc giáp trụ sở Báo Nghệ An (cũ); phía đông giáp đại lộ V.I. Lê Nin; phía nam giáp đường Lê Hồng Phong; phía tây giáp trụ sở Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng một số cơ quan, đơn vị của tỉnh.

Khu đất HH-01 nằm trong phạm vi khu vực khoảng 7ha tại bùng binh Hải quan vừa được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch vào tháng 6 vừa qua.

Theo quy hoạch điều chỉnh, chiều cao công trình được nâng từ 35 lên 39 tầng; quy mô dân số tăng từ 5.500 lên 10.500 người, đồng thời khu đất được chuyển từ chức năng đất công cộng sang đất hỗn hợp gồm nhà ở cao tầng, thương mại, dịch vụ, trường học và cây xanh; bổ sung từ 1-2 tầng hầm, trong khi mật độ xây dựng tối đa giữ nguyên 60%.

Đây cũng là khu đất từng được quy hoạch xây dựng Trung tâm hành chính tập trung của tỉnh Nghệ An từ năm 2005.

Theo quy hoạch được phê duyệt trước đây, dự án Trung tâm hành chính tập trung có tổng diện tích sàn khoảng 90.000m2, gồm hai tòa tháp cao 27 tầng, chiều cao khoảng 106m, kết nối với nhau bằng cầu trên cao tại tầng 21-22, đáp ứng nhu cầu làm việc cho khoảng 1.700 cán bộ, công chức.

Tuy nhiên, ngày 24/11/2015, Thủ tướng Chính phủ có văn bản yêu cầu tạm dừng đầu tư xây dựng trung tâm hành chính tập trung tại các địa phương để rà soát, đánh giá hiệu quả đầu tư.

Sau khi dự án dừng triển khai, khu đất được giữ nguyên hiện trạng trong nhiều năm trước khi tỉnh điều chỉnh quy hoạch và đưa ra đấu giá để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tổ hợp nhà ở, thương mại, dịch vụ.