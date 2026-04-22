Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu Trung tâm Chính trị - Hành chính và công viên hồ trung tâm tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm được TPHCM phê duyệt, với quy mô hơn 33ha. Nơi đây dự kiến trở thành trụ sở làm việc của khoảng 6.000 cán bộ, công chức.

Khu quy hoạch nằm tại phường An Khánh, trong lõi Khu đô thị mới Thủ Thiêm có vị trí đắc địa, phía đông giáp đường Nguyễn Cơ Thạch, phía tây bắc giáp đường Tố Hữu, phía nam giáp đường Mai Chí Thọ.

Theo ghi nhận, khu đất rộng lớn này chưa có công trình xây dựng. Nhiều khu vực cỏ dại mọc um tùm, xen kẽ các khoảng trũng thấp, đầm lầy và ao nước. Một số vị trí đã được san lấp, thi công cải tạo mặt bằng.

Công nhân đo đạc địa chất tại khu đất quy hoạch trung tâm hành chính.

Theo quy hoạch, Trung tâm Chính trị - Hành chính mới rộng khoảng 7,84ha, cao tối đa 30 tầng, bố trí dọc đường Tố Hữu và hướng về quảng trường trung tâm. Công trình tiếp cận các trục huyết mạch như Mai Chí Thọ, Nguyễn Cơ Thạch và Tố Hữu; nằm đối diện cầu Ba Son, thuận lợi kết nối khu trung tâm TPHCM.

Khu vực được định hướng phát triển theo mô hình đô thị hỗn hợp, gắn với cảnh quan ven sông Sài Gòn, đồng thời kết nối với trung tâm hiện hữu, góp phần hình thành cấu trúc đô thị đa trung tâm của TPHCM.

Khu đất xây dựng Trung tâm Chính trị - Hành chính được bao quanh bởi 3 trục giao thông lớn. Ngoài ra, khu vực còn hưởng lợi từ các tuyến metro dự kiến đi qua Thủ Thiêm, trong đó có tuyến Bến Thành - Thủ Thiêm với hai ga ngầm nằm sát khu đất, cùng các tuyến metro khác trong quy hoạch.

Theo Sở Xây dựng TPHCM, dự án Trung tâm Chính trị - Hành chính mới dự kiến khởi công trong quý II/2026. Việc phê duyệt quy hoạch được kỳ vọng tạo cú hích phát triển cho Thủ Thiêm, từng bước hình thành không gian hành chính hiện đại, đồng bộ, góp phần hoàn thiện diện mạo đô thị thành phố trong tương lai.

Công nhân đang dựng hàng rào, quây kín toàn bộ khu đất.