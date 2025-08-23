UBND TP Đà Nẵng vừa có quyết định về việc thành lập Hội đồng Tư vấn xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố này.

Theo quyết định, ông Trần Đình Thiên – Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, Thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách tài chính, tiền tệ Quốc gia, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam sẽ làm Chủ tịch Hội đồng tư vấn xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP Đà Nẵng.

Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn sẽ là ông Richard Dean McClellan, Nguyên Giám đốc Quốc gia Viện Tony Blair tại Việt Nam.

Đà Nẵng thành lập Hội đồng Tư vấn xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố.

Ngoài ra, Hội đồng tư vấn còn có 15 Uỷ viên khác. Trong đó, có sự tham gia của nhiều tên tuổi đứng đầu lĩnh vực tài chính và công nghệ như: ông Trương Gia Bình - Chủ tịch Tập đoàn FPT, ông Nguyễn Trung Chính – Chủ tịch Tập đoàn CMC, ông Nguyễn Tử Quảng - Tổng Giám đốc BKAV, ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch Công ty CP Chứng khoán SSI…

Theo đó, Hội đồng tư vấn sẽ có nhiệm vụ nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị cho Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng và Ban trù bị cơ quan quản lý, điều hành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP Đà Nẵng các nội dung về: Chiến lược, kế hoạch xây dựng và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam; Mô hình quản trị, cấu trúc tổ chức, cơ chế điều hành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam;

Ngoài ra, Hội đồng tư vấn còn tham gia ý kiến góp ý các văn bản pháp lý để tạo cơ sở xây dựng và vận hành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng...

Tại hội nghị công bố Nghị quyết số 222/2025/QH15 của Quốc hội về Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam diễn ra ngày 2/8, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho biết: Thành phố Đà Nẵng đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 671 để triển khai đồng bộ việc thực hiện Nghị quyết, xác định rõ nội dung công việc, lộ trình triển khai, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong việc tham mưu, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng, quyết tâm hình thành và đưa vào hoạt động Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng.

Theo đó, thành phố Đà Nẵng đã kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng và phát triển Trung tâm tài chính thành phố Đà Nẵng; trao đổi, làm việc để triển khai thành lập Hội đồng tư vấn Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng với 18 thành viên là đại diện các Bộ, ngành Trung ương (như Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam).

Thành phố xác định cốt lõi của bộ máy quản lý, điều hành trung tâm tài chính quốc tế chính là lực lượng nhân sự chất lượng cao có bề dày kinh nghiệm thị trường tài chính quốc tế về vận hành.

Thời gian qua, Đà Nẵng chủ động xây dựng chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho trung tâm tài chính quốc tế.

Gần đây nhất, thành phố đã cử đoàn học tập, nghiên cứu về trung tâm tài chính quốc tế và các định chế tài chính tại Singapore.

Theo lãnh đạo Thành phố Đà Nẵng, Thành phố đang xây dựng cơ chế tài chính để tuyển dụng nhân sự từ các định chế tài chính ở Châu Âu, Singapore, Dubai, Hoa Kỳ… về Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng làm việc. Thành phố Đà Nẵng sẽ cố gắng huy động mọi nguồn lực hợp pháp để quyết tâm xây dựng được một bộ máy nhân sự chuyên nghiệp, có kinh nghiệm quốc tế, tiền đề cho sự thành công của Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng.

Hiện nay Bộ Tài chính cũng đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định thành lập Trung tâm tài chính quốc tế (TTTCQT). Theo đó, TTTCQT được đặt tại TPHCM và Đà Nẵng với chức năng, nhiệm vụ khác nhau.

Theo dự thảo nghị định, TTTCQT tại TP Đà Nẵng tập trung phát triển các lĩnh vực tài chính xanh, tài chính thương mại phục vụ doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, các tổ chức và cá nhân không cư trú (dịch vụ tài chính offshore), các hoạt động thương mại xuyên biên giới gắn với khu thương mại tự do, các khu công nghệ cao, khu kinh tế mở, khu công nghiệp.

Thử nghiệm có kiểm soát một số mô hình mới như tài sản số, tiền số, thanh toán, chuyển tiền kỹ thuật số; thành lập các sàn giao dịch và nền tảng giao dịch mới.

Thu hút các quỹ đầu tư, quỹ kiều hối, công ty quản lý quỹ vừa và nhỏ; thúc đẩy phát triển các startup cung cấp giải pháp tài chính phục vụ tiêu dùng, du lịch, thương mại, logistics và gắn với các dịch vụ tại Khu thương mại tự do...

TTTCQT tại thành phố Đà Nẵng sẽ tập trung mạnh vào đổi mới sáng tạo, ứng dụng các công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, lượng tử, dữ liệu lớn, blockchain... để tạo lợi thế cạnh tranh.

Theo tờ trình, cơ quan soạn thảo cho biết, một trong những trọng tâm của dự thảo Nghị định là cắt giảm và đơn giản hóa tối đa thủ tục hành chính trong phạm vi TTTCQT, tạo môi trường thuận lợi cho nhà đầu tư.

Cụ thể, thủ tục đăng ký thành viên TTTCQT được quy định rất đơn giản. Nhà đầu tư có thể đăng ký qua cổng thông tin điện tử, dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp.

Cơ quan điều hành sẽ thẩm định nhanh chỉ trong 1 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ sẽ có văn bản chấp thuận tạm thời tư cách thành viên (hiệu lực tối đa 1 tháng), trong thời hạn 7 ngày sẽ quyết định chính thức việc công nhận thành viên.

Hồ sơ đăng ký cũng chỉ gồm những giấy tờ cơ bản (đăng ký doanh nghiệp, báo cáo tài chính 3 năm, phương án hoạt động).

Các tổ chức kinh tế nằm trong danh sách Fortune 500 sẽ được công nhận là thành viên mà không cần thủ tục đăng ký. Theo cơ quan soạn thảo, tinh thần này sẽ được cụ thể trong quy chế của TTTCQT, giúp thu hút các tập đoàn tài chính lớn.