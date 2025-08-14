Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định thành lập Trung tâm tài chính quốc tế (TTTCQT). Theo đó, TTTCQT được đặt tại TPHCM và Đà Nẵng với chức năng, nhiệm vụ khác nhau.

Thử nghiệm tiền số, tài sản số, fintech

Theo dự thảo nghị định, định hướng phát triển của TTTCQT tại TPHCM là thúc đẩy sự tham gia tập trung về nguồn vốn tài chính, công nghệ, nhân lực của các tổ chức, định chế tài chính, ngân hàng, quỹ đầu tư lớn theo hướng cụm liên kết ngành để trở thành Trung tâm tài chính quốc tế có vai trò cung cấp các dịch vụ tài chính chuyên sâu.

TTTCQT này sẽ tập trung phát triển thị trường vốn gắn với dịch vụ quản lý tài sản, quản lý quỹ, bảo hiểm, các sản phẩm tài chính, phái sinh tài chính; hệ thống ngân hàng, sản phẩm thị trường tiền tệ; cơ chế thử nghiệm (sandbox) về fintech, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực tài chính.

Thành lập các sàn giao dịch chuyên biệt, nền tảng giao dịch mới; thị trường hàng hóa, sàn giao dịch hàng hóa và hàng hóa phái sinh; các dịch vụ chuỗi cung ứng khu vực, trung tâm logistic, vận tải cảng biển.

Bộ Tài chính muốn thử nghiệm tài sản số, tiền số, fintech trong trung tâm tài chính quốc tế. Ảnh: Nguyễn Huế

Trong khi đó, TTTCQT tại TP Đà Nẵng tập trung phát triển các lĩnh vực tài chính xanh, tài chính thương mại phục vụ doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, các tổ chức và cá nhân không cư trú (dịch vụ tài chính offshore), các hoạt động thương mại xuyên biên giới gắn với khu thương mại tự do, các khu công nghệ cao, khu kinh tế mở, khu công nghiệp.

Thử nghiệm có kiểm soát một số mô hình mới như tài sản số, tiền số, thanh toán, chuyển tiền kỹ thuật số; thành lập các sàn giao dịch và nền tảng giao dịch mới.

Thu hút các quỹ đầu tư, quỹ kiều hối, công ty quản lý quỹ vừa và nhỏ; thúc đẩy phát triển các startup cung cấp giải pháp tài chính phục vụ tiêu dùng, du lịch, thương mại, logistics và gắn với các dịch vụ tại Khu thương mại tự do...

TTTCQT tại thành phố Đà Nẵng sẽ tập trung mạnh vào đổi mới sáng tạo, ứng dụng các công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, lượng tử, dữ liệu lớn, blockchain... để tạo lợi thế cạnh tranh.

Tập trung thu hút các nhà đầu tư lớn và nhà phát triển, startup, chuyên gia công nghệ và có tư duy toàn cầu đến sinh sống, làm việc và tạo ra giá trị vượt trội tại Đà Nẵng nhờ môi trường sống và làm việc thân thiện, có bản sắc, dịch vụ chất lượng cao, an ninh, an toàn và quản trị minh bạch.

Một ngân hàng Việt hợp tác với Hàn Quốc mở sàn giao dịch tiền số

Theo tờ trình, cơ quan soạn thảo cho biết, một trong những trọng tâm của dự thảo Nghị định là cắt giảm và đơn giản hóa tối đa thủ tục hành chính trong phạm vi TTTCQT, tạo môi trường thuận lợi cho nhà đầu tư.

Cụ thể, thủ tục đăng ký thành viên TTTCQT được quy định rất đơn giản. Nhà đầu tư có thể đăng ký qua cổng thông tin điện tử, dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp.

Cơ quan điều hành sẽ thẩm định nhanh chỉ trong 1 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ sẽ có văn bản chấp thuận tạm thời tư cách thành viên (hiệu lực tối đa 1 tháng), trong thời hạn 7 ngày sẽ quyết định chính thức việc công nhận thành viên.

Hồ sơ đăng ký cũng chỉ gồm những giấy tờ cơ bản (đăng ký doanh nghiệp, báo cáo tài chính 3 năm, phương án hoạt động).

Các tổ chức kinh tế nằm trong danh sách Fortune 500 sẽ được công nhận là thành viên mà không cần thủ tục đăng ký. Theo cơ quan soạn thảo, tinh thần này sẽ được cụ thể trong quy chế của TTTCQT, giúp thu hút các tập đoàn tài chính lớn.

Ngoài ra, các thủ tục hành chính khác liên quan đến cơ chế chính sách đặc thù đều được quy định theo hướng “một cửa” tại chỗ. Cụ thể, thủ tục cấp phép thử nghiệm fintech (sandbox) sẽ do chính cơ quan điều hành TTTCQT xem xét cấp; các hoạt động về kiểm tra, giám sát sẽ được thực hiện bởi cơ quan giám sát của TTTCQT.

Trong một diễn biến mới, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) và Tập đoàn Dunamu - một trong những doanh nghiệp tài sản số lớn nhất Hàn Quốc đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) hợp tác triển khai sàn giao dịch tài sản số đầu tiên tại Việt Nam.

Theo thỏa thuận, Dunamu sẽ là đối tác chiến lược của MB, chia sẻ công nghệ, hạ tầng và tư vấn về tuân thủ pháp lý, bảo vệ nhà đầu tư và phát triển nhân lực.

Ông Oh Kyoung-suk, CEO Tập đoàn Dunamu, đánh giá cao tiềm năng phát triển tài sản số tại Việt Nam với hơn 20 triệu người sở hữu tài sản số và khối lượng giao dịch hàng năm vượt 80 tỷ USD, nằm trong top 5 quốc gia có dòng vốn tài sản blockchain lớn nhất thế giới.

Ông cho rằng, khi kết hợp tiềm năng này với mô hình của Upbit, có thể xây dựng không chỉ một sàn giao dịch, mà còn toàn bộ hạ tầng tài chính số dựa trên nền tảng niềm tin.