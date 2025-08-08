Ngày 8/8, cơ sở mới của Trường Hy Vọng tại Đà Nẵng chính thức khánh thành, trở thành nơi học tập và sinh hoạt hiện đại cho hàng trăm học sinh có hoàn cảnh đặc biệt.

Trường Hy Vọng được thành lập năm 2021 với sứ mệnh chia sẻ yêu thương, nuôi dưỡng và đào tạo các em học sinh mất cha mẹ do đại dịch Covid-19. Đến nay, trường có hơn 300 học sinh đến từ 29 tỉnh, thành và 13 dân tộc trên cả nước.

Công trình được xây dựng trên diện tích hơn 6.500m2, gồm 2 khối nhà 5 tầng. Một khối là khu phòng học được thiết kế hiện đại, khối còn lại là khu nội trú khép kín, đầy đủ tiện nghi, đảm bảo điều kiện sống và học tập cho học sinh. Ngoài ra, trường còn có các phòng chức năng như thư viện, phòng âm nhạc, bếp bánh… giúp các em học tập, thực hành, trải nghiệm đa dạng và phát huy năng lực bản thân.

Khuôn viên trường Hy Vọng nằm tại khu đô thị công nghệ FPT Đà Nẵng

Phát biểu tại lễ khánh thành, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh: “Việc sáng lập Trường Hy Vọng là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện truyền thống tương thân, tương ái, gắn với mục tiêu và triết lý của Đảng, Nhà nước 'không để ai bị bỏ lại phía sau'”.

Ông bày tỏ tin tưởng rằng với kinh nghiệm quản lý và đào tạo toàn diện, Trường Hy Vọng sẽ mang đến cho học sinh môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, tiện nghi, giúp các em tự tin, trưởng thành và hạnh phúc.

Ông Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại buổi lễ

Bí thư Nguyễn Văn Quảng cũng cho biết thành phố đang triển khai xây dựng 6 trường nội trú cho các xã miền núi giáp biên giới. Ông đã chỉ đạo ngành giáo dục nghiên cứu, học tập mô hình quản lý của Trường Hy Vọng để áp dụng cho các trường nội trú vùng biên giới trong tương lai.

“Tôi từng cùng Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm và rất ấn tượng với cách thức quản lý cũng như tinh thần kỷ luật của các em học sinh tại đây. Ngành giáo dục thành phố cần nghiên cứu nghiêm túc và triển khai cụ thể” - ông nói lưu ý.