Nạn nhân là anh H.M.Đ. (SN 1994), nhân viên Trạm Bảo vệ rừng Hà Đông. Anh Đ. công tác tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Đak Đoa từ năm 2020 đến nay.

Trước đó, khoảng 14h10 ngày 24/12, người dân phát hiện một thi thể đang trong tình trạng cháy sém tại nghĩa trang phường Diên Hồng. Tại hiện trường, lực lượng chức năng tìm thấy xe máy nhưng không có giấy tờ tùy thân.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: V.N

Lãnh đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ Đak Đoa cho biết, thời gian qua anh Đ. đi làm bình thường, quan hệ đồng nghiệp vui vẻ. Tuy nhiên, ngày 24/12, nam nhân viên này tự ý vắng mặt không lý do.

Từ biển kiểm soát xe máy, công an đã liên hệ thân nhân để nhận dạng. Hiện thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.