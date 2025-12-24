Ngày 24/12, Công an phường Diên Hồng đang phối hợp với các lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc xảy ra trong nghĩa trang TP Pleiku (cũ).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h10 cùng ngày, người dân phát hiện 1 thi thể trong tình trạng bị cháy hoàn toàn, chỉ còn lại 2 chân tại khu mộ trong khuôn viên nghĩa trang.

Hiện trường phát hiện thi thể. Ảnh: V.N

Tại hiện trường có một xe máy BKS 81B1... màu xanh. Xung quanh khu vực không tìm thấy giấy tờ tùy thân hay tài liệu liên quan đến thân nhân người bị cháy nên chưa xác định được lai lịch và giới tính.

Sau khi nhận được tin báo, Công an phường Diên Hồng đã cử tổ công tác nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường và lấy lời khai nhân chứng.

Công an phường Diên Hồng đã báo cáo Phòng Cảnh sát hình sự (Khu vực 5) để huy động lực lượng xác minh, làm rõ nhân thân, lai lịch của người bị chết cháy; đồng thời, phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân.

Xe máy phát hiện tại hiện trường. Ảnh: CTV

Chiếc xe máy ở gần hiện trường vụ nghi tự thiêu được xác định thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ trên địa bàn, do một người đàn ông tên T. (đã thay đổi tên) quản lý và sử dụng.