Giá trị của một tư dinh không chỉ nằm ở không gian riêng tư mà còn ở khả năng kết nối với nhịp sống bên ngoài. Tại Elyse Island, mỗi ngôi nhà được định hình như chốn trở về yên bình, hài hòa giữa đời sống gia đình và cơ hội giao thương, phát triển.

Một vị trí đắt giá đón nhịp phát triển mới

Nhiều người vẫn gắn việc sống trên đảo đồng nghĩa với việc xa trung tâm, tách khỏi nhịp đô thị và mất nhiều thời gian cho mỗi hành trình. Trong đời sống của giới tinh hoa, sự liền mạch của thời gian quý giá hơn khoảng cách, bởi những yêu cầu khắt khe về chất lượng trong từng khoảnh khắc dành cho công việc, gia đình và những trải nghiệm riêng. Với những chủ nhân ở Elyse Island, cuộc sống trên đảo tự nhiên Đại Phước lại tạo nên một đặc quyền kết nối, giữa một vùng đất đang chuyển mình mạnh mẽ và hội tụ những động lực phát triển mới.

Giá trị của đảo Đại Phước nằm ở khả năng kết nối với nhịp phát triển đô thị nhưng vẫn giữ trọn bản sắc thiên nhiên thuần khiết

TP.HCM đang chuyển từ một lõi trung tâm sang cấu trúc đô thị đa cực, với 5 cực động lực, 10 vùng phát triển, hướng đến quy mô 22–23 triệu người vào năm 2050 theo quy hoạch; trong đó, Đại Phước nằm trên hành lang TP.HCM – Nhơn Trạch – Long Thành, gắn cùng định hướng đô thị thông minh ven sông, sinh thái và đổi mới sáng tạo. Đại Phước dự kiến có quy mô dân số 180.000–240.000 người, hướng đến không gian đô thị lớn dọc sông Đồng Nai, bổ sung khoa học, đổi mới sáng tạo, thương mại và dịch vụ, đưa khu vực vào một giai đoạn gia tăng về dân cư, hoạt động kinh tế và nhu cầu dịch vụ. Vị trí đặt giữa hành lang phát triển này tạo thêm lợi thế cho tài sản liền thổ, khi các trung tâm kinh tế, đô thị quanh Đại Phước ngày càng gắn kết hơn.

Elyse Island sở hữu kết nối thuận tiện và nhanh chóng đến các cực động lực tăng trưởng mới

Lợi thế kết nối tiếp tục được củng cố khi mạng lưới hạ tầng ngày càng hoàn thiện, từ cao tốc Bến Lức – Long Thành chính thức vận hành toàn tuyến từ tháng 10/2026 đến những kế hoạch trong tương lai gần như sân bay quốc tế Long Thành dự kiến khai thác thương mại cuối tháng 12/2026, với công suất giai đoạn 1 khoảng 25 triệu hành khách mỗi năm, cầu Cát Lái dự kiến hoàn thành cuối năm 2029, cầu Phú Mỹ 2 hướng đến hoàn thành đầu năm 2030, trong khi Metro Thủ Thiêm – Long Thành gồm 18 nhà ga, đặc biệt có ga Long Tân chỉ cách Đại Phước khoảng 5 phút. Nhìn vào bức tranh hạ tầng tổng thể, từ đô thị đảo Elyse Island chỉ cách trung tâm TP.HCM lẫn sân bay Long Thành khoảng 15 phút, tạo sự linh hoạt giữa công việc, giao thương.

Khi những tuyến kết nối này lần lượt hiện diện, Đại Phước ngày càng gần hơn các trung tâm kinh tế, tài chính, logistics, củng cố đặc quyền kết nối liền mạch giữa những chủ nhân Elyse Island với đời sống đô thị năng động, đồng thời vẫn giữ lại khoảng riêng cho bản thân và gia đình giữa đảo tự nhiên .

Đặc quyền kết nối gắn với chất lượng sống

Trong đời sống thượng lưu, kết nối không đơn thuần nằm ở việc rút ngắn một hành trình, mà còn ở quyền chủ động lựa chọn thời điểm bước vào những cuộc gặp gỡ, hợp tác và cơ hội mới. Tại Elyse Island, chỉ khoảng hơn 15 phút di chuyển, cư dân đã tiếp cận những nhịp sống sôi động bên ngoài như Thảo Điền, Thủ Thiêm hay Phú Mỹ Hưng…

Không gian sống bình yên trên đảo tự nhiên bên dòng sông Đồng Nai êm đềm

Sự kết nối cũng được bồi đắp từ cộng đồng cư dân, nơi những người đồng điệu trong gu sống, sở thích và tiêu chuẩn gặp nhau qua các tương tác thường ngày, từ hoạt động chung đến những cuộc gặp tình cờ. Một mối quan hệ hàng xóm có thể phát triển thành tình bạn, một cuộc trò chuyện trên sân golf Emerald Country Club ngay trên đảo cũng có thể là khởi đầu cho những thương vụ công việc mới. Từ những không gian cộng đồng giữa mảng xanh rộng mở hay những VIP lounge riêng tư cùng hệ tiện ích cao cấp ngay trước hiên nhà đều sẽ là cầu nối giúp những mối quan hệ xã hội được vun đắp theo thời gian, mang đến niềm vui, cảm hứng và thêm nhiều năng lượng tích cực cho đời sống.

Từ khả năng kết nối nhanh cho những cuộc gặp gỡ, hợp tác và cơ hội mới, đến khoảng riêng trên đảo tự nhiên với gia đình và tái tạo năng lượng cho bản thân, những kết nối linh hoạt tại Elyse Island tạo nên một nhịp sống chủ động, để gia chủ tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc sống.

Minh Ngọc