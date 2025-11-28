Chris và Steph là hai du khách đến từ Canada, đang trong hành trình du lịch khắp thế giới. Họ sở hữu kênh YouTube hơn 255.000 người theo dõi, ghi lại trải nghiệm ẩm thực độc đáo tại các quốc gia.

Tại Việt Nam, cặp đôi đã tới Huế, Đà Nẵng, Hà Nội, TPHCM để khám phá và thưởng thức đặc sản địa phương. Cả hai cho biết, khi tới Huế, có nhiều món ăn đường phố khiến họ "kinh ngạc" vì sự độc đáo và tươi ngon như cơm hến, bánh ép, bánh cuốn tôm chua, bánh bèo, bánh nậm… Nhưng họ ấn tượng hơn cả là bánh canh Nam Phổ.

Steph rất hài lòng với hương vị "bùng nổ" của món bánh canh Nam Phổ. Ảnh: Hungry Two Travel

Họ thưởng thức món đặc sản địa phương này tại quán ăn nhỏ, được nhiều người yêu thích nằm trên đường Phó Đức Chính, thành phố Huế. Quán còn nổi tiếng với bánh bèo - nậm - lọc.

Ngay khi bước vào, cặp đôi du khách Canada đã được chủ quán đón chào rất thân thiện. Họ ngạc nhiên với hai nồi bánh canh sền sệt, nóng hổi, màu đỏ cam bắt mắt được đặt ngay cửa.

Chủ quán múc bánh canh vào chiếc bát miệng loa rồi thêm nhân tôm thịt, da lợn chiên giòn, chút hành phi.

Bát bánh canh nóng hổi với màu sắc bắt mắt. Ảnh: Hungry Two Travel

"Đây là một món mì rất đặc sắc của Huế, không chỉ ở màu sắc mà còn ở nguyên liệu là nước hầm xương, kết hợp tôm, cua. Món ăn có kết cấu sền sệt, rất dính, giống như món súp", Steph giới thiệu.

Khi thưởng thức, nữ du khách tấm tắc vì hương vị độc đáo. Sợi bánh canh dai dai nhưng như tan trong miệng, nước sốt đậm đà. Steph cho biết, món ăn sẽ "bùng nổ hương vị" khi thêm ớt chưng, ớt tươi. Cô liên tục khen ngon với chủ quán.

Một bát bánh canh Nam Phổ tại quán có giá rất bình dân, chỉ 20.000 đồng. Ảnh: Hungry Two Travel

Bánh canh Nam Phổ là món ăn gia truyền của làng Nam Phổ xứ Huế. Món ăn tuy bình dị nhưng lại được chế biến kỳ công, tỉ mỉ, nhất là công đoạn làm bánh canh.

Sợi bánh nấu từ bột gạo pha với bột lọc theo tỷ lệ phù hợp. Thay vì được nhồi và cắt lát như các loại bánh canh khác thì bột bánh canh Nam Phổ lại được chưng cách thủy. Sợi bánh không dài như sợi bánh canh thường thấy, kết cấu mềm nhưng không nát. Người nấu phải canh lúc sợi bánh đổi màu trắng đục, bắt đầu sệt lại và có độ dai nhẹ thì vớt ra xả lại bằng nước sạch.

Nước dùng có màu đẹp mắt. Ảnh: Hungry Two Travel

Nước dùng là nước hầm xương và nước luộc tôm. Ngày nay nhiều nơi có thêm thịt cua, thịt nạc băm, gạch cua. Người ta nói rằng, bánh canh làng Nam Phổ ngon là nhờ nước dùng nấu bằng tôm, cua được đánh bắt từ đầm Sam, đầm Chuồn nổi tiếng chắc thịt, ngọt nước.

Nước súp không có mùi tanh vì được trung hòa bởi nước xương hầm chung. Phần nhân gồm tôm và thịt lợn băm nhỏ, thêm gia vị như hạt tiêu, nước mắm, hành lá. Khi thưởng thức, thực khách có thể cho thêm chút ớt cay để kích thích vị giác.

Giờ đây, bánh canh Nam Phổ đã được bán ở khắp nơi trên xứ Huế, trở thành một món ăn phổ biến và hấp dẫn du khách.