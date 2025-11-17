Papaken (SN 1989) là nhà sáng tạo nội dung người Nhật Bản, sống ở Việt Nam được hơn 3 năm.

Trên kênh YouTube cá nhân với hàng trăm nghìn lượt theo dõi, Papaken thường xuyên chia sẻ video về trải nghiệm du lịch, ẩm thực ở một số tỉnh thành mà anh có dịp ghé thăm.

Papaken cùng gia đình thưởng thức món bánh canh cua ở quán ăn địa phương

Trong chuyến du lịch TPHCM gần đây, Papaken đã đưa mẹ và 2 con tới một quán ăn trên đường Trần Khắc Chân (phường Tân Định) để thưởng thức món bánh canh cua nức tiếng.

Anh giới thiệu với mẹ rằng, đây là đặc sản được ưa chuộng ở miền Nam, nhất là tại TPHCM.

“Món ăn này có nước dùng sền sệt, được chế biến từ cua xay và lọc kỹ càng, dậy vị ngọt tự nhiên. Còn sợi bánh canh làm từ bột gạo và bột năng nên dai dai giống như udon (một loại mì truyền thống của Nhật Bản)”, Papaken nói với mẹ.

Suất bánh canh cua đầy đặn nguyên liệu ăn kèm

Vị khách Nhật cho biết, mỗi suất bánh canh cua có giá 55.000 đồng, phục vụ nhiều nguyên liệu kèm theo như tôm, thịt lợn thái lát, chả cua, huyết (tiết), trứng cút, thịt cua…

Khi nếm thử, anh nhận xét nước dùng đậm vị cua. Sợi bánh canh dai dai ăn lạ miệng.

“Bánh canh ở đây dai, dẻo và ngon hơn bánh canh ở quán lần trước con ăn. Chả cua cũng rất ngon, đậm đà và mềm mọng”, Papaken nói với mẹ.

Mẹ của YouTuber người Nhật cũng chung cảm nhận, khen món bánh canh cua có hương vị tươi ngon.

Bà cho hay, khi thêm nước cốt chanh và ớt tươi, mùi vị nước dùng thay đổi rõ rệt, làm giảm vị tanh đặc trưng của cua. Theo khẩu vị riêng, bà đánh giá món ăn này đạt 8/10 điểm.

Vị khách Nhật liên tục khen món bánh canh cua ngon, húp cạn cả nước dùng

Papaken tiết lộ, trên Google Maps, nhiều du khách Nhật cũng miêu tả bánh canh cua là món mì sợi ngon nhất mà họ từng ăn ở Việt Nam.

“Ở TPHCM, trong số các món mình từng thử từ trước đến nay như hủ tiếu, cơm tấm… thì món này là ngon nhất”, vị khách bày tỏ.

Anh cho biết, bánh canh cua nêm hay không nêm gia vị đều ngon. “Nếu ăn không thì sẽ cảm nhận được rõ vị cua còn cho thêm ớt và chanh vào thì cảm giác hương vị cân bằng hơn”, anh nói thêm.

Bánh canh cua là món ăn phổ biến, được nhiều thực khách ưa chuộng ở TPHCM. Ảnh: Phương Nghi

Chia sẻ với PV, bà Tuyết (51 tuổi) - chủ quán bánh canh cua mà gia đình Papaken ghé thăm cho biết, quán mở cửa đến nay được hơn 14 năm. Theo bà, để làm bánh canh cua ngon đòi hỏi nguyên liệu phải đảm bảo chất lượng.

Trong đó, cua phải chọn con sống khỏe, chắc thịt thì khi chế biến, món ăn mới có hương vị tươi ngon và dậy vị ngọt thơm tự nhiên. Bột làm bánh canh cũng phải lựa loại không quá mềm cũng không quá dai, cứng.

Nước dùng (nước lèo) từ cua cần ninh suốt nhiều giờ để đạt độ trong đúng yêu cầu, dậy mùi vị hấp dẫn.

Nguyên liệu được tuyển chọn kỹ, chế biến kỳ công giúp món ăn đảm bảo hương vị tươi ngon. Ảnh: Bánh canh cua 87

Khi thưởng thức, thực khách có thể vắt thêm chanh hoặc cho chút ớt tươi vào tô bánh canh để món ăn dậy vị chua, cay nhẹ, giúp cân bằng với độ béo ngậy, đậm đà của nước dùng, đồng thời làm bật lên vị ngọt tự nhiên của cua và tôm.

Quán bánh canh cua mở cửa từ 11h đến tối. Quán nghỉ vào ngày mùng 1 và ngày rằm hằng tháng.

Ảnh: Papaken-family Cuộc sống ở Việt Nam