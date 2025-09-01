Loại trái này hiếm khi xuất hiện ở các tỉnh miền Trung hay miền Bắc. Những quả to, đẹp, vỏ đều màu có giá tới 100.000–150.000 đồng/kg.

Trái mang cái tên rất đẹp – hồng nhung, là đặc sản của xã Phú Tân và Phú Tâm huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng cũ, nay là xã Thuận Hòa và xã Phú Tâm, TP Cần Thơ.

Trái hồng nhung có ngoại hình giống quả đào. Ảnh: Minh Trí

Hồng nhung là cây thân gỗ, tán rộng, lá xanh sum sê, ít sâu bệnh, thuộc họ Thị. Trước đây, người dân thường trồng để lấy bóng mát.

Nhiều ngôi chùa ở Sóc Trăng cũ, đặc biệt là chùa Bốn Mặt có khoảng 500 cây hồng nhung, trong đó có cây hơn trăm tuổi, thu hút đông đảo du khách.

Cây thường ra quả từ tháng 2-3 (âm lịch), rộ nhất vào tháng 7-8 (âm lịch). Những năm gần đây, hồng nhung ngày càng được ưa chuộng, trở thành sản phẩm tiềm năng OCOP của địa phương, được giới thiệu rộng rãi tới du khách.

"Trái hồng nhung không chỉ hút khách vì thịt mềm dẻo, thơm ngon, mà còn bởi trái rất sạch, khiến khách an tâm khi thưởng thức", anh Hồ Minh Trí (xã Thuận Hòa, Cần Thơ) có nhiều năm buôn trái hồng nhung và cây giống hồng nhung, cho biết.

"Loại cây này được trồng hoàn toàn tự nhiên, chẳng mấy khi sâu bệnh nên không cần xử lý phân thuốc. Trái chín thì bà con thu hoạch".

Trái hồng nhung ngày nay được thực khách ưa chuộng. Ảnh: Minh Trí

Theo anh Trí, tùy theo thời điểm, trái hồng nhung có giá từ 60.000-150.000 đồng/kg. Vài năm gần đây, thứ quả này được nhiều người ưa thích nên bà con ươm hạt làm giống, trồng nhiều hơn.

Cây hồng nhung sau 3-4 năm trồng có thể cho trái, tùy thổ nhưỡng. Quả mọc thành chùm, khi chín chuyển màu cam, đỏ.

Vỏ quả có lớp lông tơ mịn dễ gây ngứa, vì vậy trước khi ăn cần chà sạch lớp lông để lộ phần vỏ đỏ hồng bóng láng rồi gọt bỏ lớp vỏ mỏng bên ngoài.

"Trái nhỏ thì cỡ nắm tay người lớn, trái to thì có thể nặng hơn 1kg. Cây càng lâu năm, trái càng ngọt, thơm hơn", anh Trí nói.

Trái hồng nhung khi chà sạch lông lộ ra phần vỏ đỏ thẫm đẹp mắt. Ảnh: Khánh Linh

Thịt quả hồng nhung không giòn như đào mà mềm dẻo, chín cây sẽ ngọt đậm và thơm như thị. Tuy nhiên, loại quả này dễ dập, khó vận chuyển xa.

Chị Trần Khánh Linh (Nam Từ Liêm, Hà Nội) từng thưởng thức hồng nhung khi du lịch Cần Thơ năm 2024. Sau đó, chị tìm đặt mua về Hà Nội:

“Khách ở xa thường chỉ nhận được quả còn xanh. Khi chín, quả vẫn mềm dẻo nhưng không thể ngọt và thơm bằng chín cây. Tôi rất thích mùi hương của hồng nhung, lại thêm lớp vỏ sau khi chà sạch lông rất đẹp, thích hợp để bày mâm lễ”, chị chia sẻ.

Trái hồng nhung to có thể nặng hơn 1kg. Ảnh: Minh Trí

Xung quanh chùa Bốn Mặt có rất nhiều cây hồng nhung. Video: Xuân Quý