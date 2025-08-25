Chị Thu từng đến xã Hữu Lũng và xã Hữu Liên (trước đây cùng thuộc huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn) nhiều lần nhưng với chị, mùa này thời tiết trong lành, dễ chịu hơn cả. Chị đặc biệt ấn tượng với những dòng suối, mỏ nước mang màu xanh lục đặc trưng, chụp ảnh lên vô cùng đẹp mắt, xa xa là cánh đồng lúa xanh mơn mởn.

"Đây là điểm đến thú vị để du khách trải nghiệm kỳ nghỉ Quốc khánh”, chị chia sẻ.

Chị Thu nghỉ tại một homestay nằm sát cánh đồng lúa xanh mơn mởn

So với những vùng đất du lịch nổi tiếng ở miền Bắc như Sa Pa, Mộc Châu, Mai Châu, thì Hữu Lũng vẫn còn nguyên sơ, ít đông đúc, mang đến cảm giác nhẹ nhàng, tĩnh lặng cho du khách.

"Nơi đây còn những nét mộc mạc, chưa bị thương mại hóa. Bên cạnh đó, đường đi thuận tiện, chỉ cần lái xe khoảng 2 tiếng nên khi rảnh, muốn 'chữa lành', tôi và bạn bè hay tới Hữu Lũng", chị Thu chia sẻ.

Chị Thu cùng bạn thân xem Hữu Lũng là điểm đến "chữa lành" lý tưởng

Điều chị Thu thích thú nhất trong hành trình này là lần đầu được trải nghiệm hái na chín cây thơm ngọt, tận tay đón những sọt na vận chuyển bằng ròng rọc từ trên núi đá xuống chân núi.

Tháng 8 hằng năm là thời điểm các vựa na ở Lạng Sơn vào mùa chín rộ. Na Lạng Sơn nổi tiếng vì quả to, màu xanh đẹp mắt, kẽ mắt trắng hồng, cùi dày, ít hạt, vị thơm và ngọt.

Các du khách thích thú với trải nghiệm tự tay hái na

Sau khi nhận phòng, chị Thu cùng bạn di chuyển tới thung lũng Yên Thịnh để cắm trại. Thung lũng được bao bọc bởi núi non, hang động, hồ, suối và đồng cỏ xanh mướt. Du khách có thể cắm trại, tắm suối, trẻ em thì thả diều, đá bóng. Ở đây không có wifi, giúp mọi người tạm rời xa thiết bị điện tử và hòa mình vào thiên nhiên.

"Trải nghiệm tắm suối hay đắm mình trong những mỏ nước tự nhiên cũng rất thú vị. Nước trong, mát lành, khiến tôi cảm thấy khoan khoái, dễ chịu", chị Thu chia sẻ.

Nữ du khách yêu thích thung lũng xanh mướt với những mỏ nước mát lành

Nhiều du khách ví von thung lũng Yên Thịnh như "Mông Cổ thu nhỏ" nhờ thảm cỏ xanh trải dài bất tận và không gian yên bình.

Buổi tối, chủ homestay nơi chị Thu ở tổ chức tiệc ngoài trời với các món đặc sản Hữu Lũng như vịt quay, lợn quay giòn bì, khâu nhục, bánh chưng đen…

"Đồ ăn ở Hữu Lũng rất ngon, nhất là thịt quay với bì giòn tan, thịt thơm, đậm đà, khiến khách nào cũng gật gù. Ẩm thực cũng là một lí do khiến tôi trở lại mảnh đất này nhiều lần", chị Thu chia sẻ.

Lạp xưởng tươi, vịt quay Hữu Lũng

Sáng hôm sau, chị tham quan một số điểm du lịch lân cận như đập Bắc Mỏ, cây phu thê và lần đầu chiêm ngưỡng cụm cây cổ thụ được vinh danh Cây di sản Việt Nam. Nơi đây có 7 cây thị, 5 cây đa trăm tuổi, gốc lớn, tán xòe rộng, tạo nên khung cảnh check-in độc đáo.

Chị Thu check-in tại cụm cây cổ thụ độc đáo

Theo anh Hùng Vĩ – người làm du lịch tại Hữu Lũng và Hữu Liên, hiện địa phương có gần 40 homestay. Thời điểm lý tưởng nhất để đến đây là từ tháng 9 đến tháng 4 năm sau, khi tiết trời mát mẻ, trong lành.

"Từ tháng 8 tới giữa tháng 9, du khách tới Hữu Lũng rất thích thú khi được trải nghiệm hái na hay xem người dân vận chuyển na bằng ròng rọc.

Dịp Quốc khánh 2/9 năm nay, các homestay của tôi đều đã được khách đặt kín, trong đó chủ yếu là tệp khách gia đình, nhóm bạn nhỏ, mong muốn tìm nơi nghỉ ngơi, gần gũi thiên nhiên, không ồn ào, đông đúc", anh Vĩ cho hay.

Anh Vĩ chở khách đi trải nghiệm hái na, chụp ảnh check-in tại vườn và mua về làm quà

Nếu dự kiến tới du lịch Hữu Lũng trong kỳ nghỉ 2/9 tới đây, du khách nên tìm đặt phòng sớm. Ngoài ra, du khách nên liên hệ những hướng dẫn viên địa phương để tìm hiểu thông tin thời tiết.

Chi phí cho chuyến trải nghiệm Hữu Lũng dài 2 ngày 1 đêm thường dao động từ 1-2,5 triệu đồng/người.

Ảnh: Hùng Vĩ, Đồng Thu, Nguyễn Hồng Thu Trang