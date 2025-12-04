Nem ốc móng tay

Ốc móng tay (hay còn gọi là con thun thút) là loài nhuyễn thể sống chủ yếu ở những nơi có nhiều bùn, cát. Loài này được tìm thấy tại một số vùng biển thuộc các tỉnh như Quảng Ninh, Ninh Bình (khu vực Nam Định cũ)..., nhưng ngon và được biết đến nhiều là ở Hưng Yên (khu vực Thái Bình cũ).

Ở Hưng Yên, ốc móng tay là nguyên liệu chế biến món ăn khá phổ biến. Trong đó, món nổi tiếng và được ưa chuộng nhất là nem ốc móng tay (hay còn gọi là gỏi móng tay, nem thun thút).

Sở dĩ gọi là ốc móng tay bởi chúng thuôn dài khoảng 7-8cm, giống như móng tay. Ảnh: Song Anh DC

Tuy nhiên việc sơ chế loại ốc này khá vất vả. Đầu bếp lựa những con mới được đào bắt lên, còn tươi sống.

Sau khi rửa vài lần nước cho sạch, người ta đem hấp (hoặc luộc sơ) ốc móng tay rồi tách vỏ, đãi lấy ruột bên trong. Tiếp đến, rửa lại ruột ốc bằng chính nước luộc, rửa xong gạn nước sang tô sạch, loại bỏ cát rồi lặp lại công đoạn này 2-3 lần.

Sau khi rửa sạch cát, người nấu tiếp tục bóp nhẹ từng nắm ruột ốc rồi chắt hết nước ra. Công đoạn này giúp phần ruột ốc săn lại, giòn hơn và khi nêm nếm gia vị sẽ không bị ướt.

Vì có độ thanh mát nên món nem móng tay cũng được xem là đặc sản giải nhiệt, giải ngấy hiệu quả. Ảnh: Song Anh DC

Món nem móng tay cũng khá giống một số món nem ở miền Bắc khi trộn với vài nguyên liệu quen thuộc như thính, riềng xay, lá chanh, đường, mắm, hạt tiêu…, ăn kèm nước mắm chua ngọt và một số loại lá, rau thơm đặc trưng (tùy ý thích mỗi người) như lá sung, đinh lăng, lá mơ, tía tô.

Tuy nhiên, những người có cơ địa dễ dị ứng cần cân nhắc, cẩn trọng trước khi nếm thử nem ốc móng tay.

Cá chép "nằm võng"

Cá chép "nằm võng" là món ăn độc đáo ở làng Diệc, xã Ngự Thiên, tỉnh Hưng Yên (trước đây là xã Tân Hòa, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) và thường xuất hiện trong tiệc khao lão (tục lên lão) tại địa phương, được tổ chức vào mùng 3 Tết.

Vào dịp này, người dân sẽ làm mâm cỗ nhiều tầng. Món cá chép "nằm võng" được đặt ở vị trí trang trọng nhất trên mâm cỗ.

Không chỉ có tên lạ, món ăn này còn có cách chế biến rất độc đáo

Người làng Diệc thường dùng chảo (hoặc chậu) sâu lòng cỡ lớn để chiên cá. Ảnh: Trọng Tùng

Đầu bếp phải chọn những con cá chép thật tươi, nặng tối thiểu 2,5-3 kg, thân nguyên vẹn, không bong vảy hay trầy xước.

Cá được thả vào chậu nước sạch 1-2 ngày để tự đào thải chất bẩn, sau đó mới đem sơ chế. Khi mổ bụng, bỏ ruột, đầu bếp khéo léo độn lá chuối khô vào bên trong rồi khâu kín lại. Quan trọng nhất là giữ cá nguyên con, vảy và đuôi phải còn nguyên để đảm bảo tính thẩm mỹ và độ ngon của món ăn.

Sau đó, cá được đặt lên một giá bằng sắt hoặc tre tạo hình như chiếc võng do người dân tự chế, rồi cố định bằng các nẹp tre hoặc sắt đặc trưng. Bên dưới là chảo dầu nóng. Để làm chín cá, người làng Diệc phải liên tục rưới mỡ hoặc dầu sôi lên thân cá trong suốt 8-10 giờ, thậm chí lâu hơn tùy trọng lượng từng con.

Món ăn đòi hỏi quá trình chế biến kỳ công, tốn khoảng 8-10 tiếng mới hoàn thành. Ảnh: @tiep091197

Canh cá rô đồng

Trước đây, nguyên liệu chính của món này là cá rô đồng, nhưng hiện nay chủ yếu là cá rô nuôi. Để ngon nhất, đầu bếp chọn loại cá to cỡ 3 đầu ngón tay để thịt dai và chắc.

Cá tươi được làm sạch kỹ để hết nhớt, luộc sơ rồi tách riêng phần xương và thịt. Thịt cá được tẩm ướp với hỗn hợp nghệ và gừng xay, thêm tiêu, nước mắm, muối, hạt nêm cho thấm vị. Sau khi ngâm 15-20 phút, cá được cho lên chảo rán áp chảo - công đoạn đòi hỏi sự khéo léo.

Lúc đầu phải dùng lửa lớn để miếng cá se lại, sau đó hạ xuống lửa vừa để đảm bảo lớp ngoài giòn rụm, bên trong vẫn mềm, không bị khô hay nát.

Tuy nhìn hình thức, món đặc sản Hưng Yên giống như bún cá, bánh đa cá, nhưng lại được gọi với cái tên "canh cá"

Nước dùng được ninh 10-12 tiếng từ 100% xương cá, không thêm xương lợn hay xương gà. Nồi nước dùng phải ninh với nhiệt độ vừa phải, liu riu để không vẩn đục.

Trong bát canh cá rô còn nguyên liệu không thể thiếu là cải lá mơ (vị hơi cay cay, đắng nhẹ), thì là, hành lá và rau sống.

Ngoài ra món canh cá Quỳnh Côi (thuộc huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình cũ) cũng là đặc sản hấp dẫn du khách, với chế biến kỳ công, có chút khác biệt.

Với món này, thịt cá rô sau khi làm sạch, tẩm ướp sẽ được rim trên lửa liu triu trong khoảng nửa tiếng sao cho thịt ngấm màu vàng nhạt, miếng cá vừa ngậy vừa dai, có vị đậm đà thơm ngon của gia vị.

Ðầu và những mảnh cá vụn sẽ được xay và trộn thêm thịt nạc vai, hành khô, hành tươi, rau răm, thì là, tiêu, mì chính, bột canh… nặn thành những miếng chả cá.

Thực khách thưởng thức lần đầu sẽ không quên được hương vị đặc trưng này.