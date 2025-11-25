Bánh nghệ

Bánh nghệ là đặc sản dân dã ở vùng đất Tiền Hải, Hưng Yên (tỉnh Thái Bình cũ), từng lọt Top 100 món ăn đặc sản Việt Nam 2021-2022 do Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (Vietkings) và Tổ chức Top Việt Nam (VietTop) công bố.

Nhiều năm qua, bánh nghệ còn được xem như thức quà yêu thích của bà con mỗi khi đến phiên chợ quê tại các xã như Nam Hồng, Nam Thắng, Nam Chính, Nam Trung…

Bánh nghệ không chỉ ngon, bổ dưỡng mà giá cũng rất rẻ. Ảnh: Hà Nội Phố

Theo người dân địa phương, bánh nghệ được làm từ các nguyên liệu dân dã, dễ kiếm. Trong đó, phần vỏ được làm từ bột gạo tẻ và nghệ, còn nhân chế biến từ tóp mỡ, hành, hạt tiêu…

Vì làm từ củ nghệ tươi nên bánh nghệ cũng được xem như vị thuốc chống viêm, giải độc, kích thích tiêu hóa và giúp tăng cường sức đề kháng.

Người ta tin món bánh này còn giúp làm đẹp da, tốt cho phụ nữ sau sinh. Bởi thế, khi đi thăm “bà đẻ”, người Hưng Yên thường mua thêm 1 túi bánh nghệ làm quà.

Bún thang lươn

Bún thang lươn là đặc sản Hưng Yên, nổi tiếng nhất ở khu vực Phố Hiến (diện tích trải rộng trên 2 phường Lam Sơn và Hồng Châu, thuộc TP Hưng Yên cũ).

Món bún này từng được công nhận là 1 trong 100 món ăn đặc sản Việt Nam (2020-2021).

Không chỉ có hình thức bắt mắt, bún thang lươn còn hấp dẫn thực khách bởi hương vị lạ miệng, tổng hòa từ nhiều loại nguyên liệu khác nhau.

Bún thang lươn Hưng Yên gây ấn tượng bởi sự hài hòa về mặt thị giác với màu trắng của bún, màu nâu của lươn, màu vàng của trứng…, xen lẫn sắc xanh của rau răm, hành lá. Ảnh: Hà Nội Phố

Bún thang lươn Hưng Yên khác bún thang Hà Nội. Điểm dễ phân biệt nhất là nguyên liệu ăn kèm và nước dùng.

Một bát bún thang lươn sẽ gồm bún, thịt lươn, giò lụa, trứng rán, thịt ba chỉ chiên…, chan cùng nước dùng từ cua, sá sùng và tôm khô, nêm nếm chút mắm tôm cho dậy mùi đặc trưng.

Bánh cáy

Bánh cáy là đặc sản có nguồn gốc từ làng Nguyễn, thuộc xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên (xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình cũ).

Món bánh này từng lọt Top 100 món ăn đặc sản Việt Nam 2020-2021, ngày càng được biết đến rộng rãi, xuất hiện phổ biến tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh.

Bánh cáy được nắm thành từng nắm khi còn nóng hổi hoặc đóng thành khuôn hình chữ nhật, đóng gói và vận chuyển tới khắp các tỉnh thành gần xa. Ảnh: Nguyễn Mai Hương

Theo bà con bản địa, bánh cáy được làm từ những nguyên liệu dân dã như gạo nếp cái hoa vàng, gấc, quả hoặc lá dành dành, mỡ lợn, lạc, vừng, gừng, dừa…

Tất cả sẽ được trộn cùng nước đường mạch nha (hoặc mật mía) sánh quyện rồi đổ khuôn, chờ khô thì cắt thành các miếng nhỏ và đóng gói.

Không chỉ là món “ăn chơi”, nhâm nhi cùng nước chè xanh của người lớn tuổi hay thức quà quê cho đám trẻ con, bánh cáy còn xuất hiện trong mâm cỗ dịp lễ Tết, giỗ chạp và cưới hỏi ở địa phương.

Nhiều gia đình, người sống xa quê còn đặt ship bánh cáy cả trăm cây số từ Hưng Yên để làm quà biếu tặng bạn bè, người quen hay dâng lên ban thờ, tỏ lòng thành kính.