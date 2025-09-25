Bưởi Phúc Trạch là giống bưởi đặc sản nổi tiếng của vùng đất Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh), từng được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công nhận vào Top 50 loại trái cây nổi tiếng Việt Nam (năm 2016).

Loại quả này được trồng nhiều ở các địa phương, phổ biến nhất là một số xã như Phúc Trạch, Hương Trạch, Hương Phố, Hương Đô…

Khoảng tháng 7, tháng 8 âm lịch hằng năm là thời điểm bưởi Phúc Trạch vào mùa thu hoạch. Khi ấy, người dân địa phương bắt đầu ra vườn, chọn lựa những quả bưởi tròn căng, vàng ươm để thu hái.

Được mệnh danh là “Đệ nhất danh quả” ở Hương Khê, Hà Tĩnh, bưởi Phúc Trạch hút khách sành ăn nhờ hương vị và mùi thơm đặc trưng. Ảnh: Nguyễn Thanh Nga

So với các giống bưởi khác, bưởi Phúc Trạch có hình cầu dẹt, chiều ngang và chiều cao tương đương nhau.

Vỏ quả không ráp cũng không trơn, màu vàng ươm đẹp mắt. Thịt quả màu hồng nhạt, dễ bóc tách, khi ăn có vị ngọt mát và dậy mùi thơm tự nhiên. Tép bưởi không bị dính, căng tròn, mọng nước.

Thời điểm sang thu, bưởi Phúc Trạch bắt đầu vào chính vụ. Lúc đó, bưởi được cho là có trọng lượng, hàm lượng dinh dưỡng và độ ngọt thanh lý tưởng nhất. Ảnh: Nghệ An TV

Ông Lê Văn Trung – chủ vườn bưởi khoảng 200 gốc ở xóm 2, xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh - cho biết, giống bưởi này trồng đến năm thứ 3 sẽ bắt đầu cho quả.

Trong đó, bưởi trồng từ 10 năm trở lên được cho là đạt độ ngon lý tưởng với vị ngọt dịu, mọng nước và thơm.

“Bưởi trồng càng lâu năm càng ngon”, ông Trung nói.

Vào mùa, bưởi Phúc Trạch được bán với giá dao động từ 15.000 đến 35.000 đồng/quả (tùy trọng lượng). Ảnh: Lê Hoàng Quang Nguyên

Chủ vườn này tiết lộ, mùa thu hoạch bưởi Phúc Trạch kéo dài khoảng 2 tháng. Trung bình một vụ, mỗi gốc cho 100 – 150 quả, mỗi quả nặng từ 0,7 đến 1,5kg.

“Bưởi Phúc Trạch sau khi hái khoảng một tuần là vừa ăn. Điểm đặc biệt của giống bưởi này là càng để lâu, vỏ se lại, múi xuống nước thì càng ngọt và mọng hơn.

Bưởi mua về thường bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát trong nhiều tháng mà không lo hỏng. Cách quen thuộc là ngắt cuống, bôi vôi vào đầu cuống rồi cất dưới gầm giường để giữ quả tươi lâu”, ông Trung chia sẻ.

Từ đầu mùa đến nay, gia đình ông Trung thu hái và xuất bán khoảng 5.000 quả bưởi Phúc Trạch. Từng quả đều được dán tem, nhãn mác truy xuất nguồn gốc đầy đủ.

Ngoài bán buôn, bán lẻ tại địa phương, chủ vườn còn vận chuyển bưởi tới nhiều tỉnh thành trong cả nước, phục vụ nhu cầu thưởng thức đặc sản của đông đảo thực khách.

Bưởi Phúc Trạch ăn ngon, giá lại rẻ, bảo quản được lâu nên nhiều thực khách ở xa thường mua cả trăm quả một lúc. Video: Lê Hoàng Quang Nguyên

Chị Đỗ Thảo (Hà Nội) cho biết, mỗi năm đến mùa bưởi Phúc Trạch, chị đều đặt mua từ vườn quen cả trăm quả một lúc, vừa để ăn, vừa để biếu tặng bạn bè, gia đình.

Theo chị, loại bưởi này ngon, giá thành rẻ, lại bảo quản được lâu nên có thể thoải mái mua số lượng lớn về thưởng thức.

“Mỗi loại bưởi có một hương vị thơm ngon khác nhau nhưng nhà mình lại ấn tượng và thích bưởi Phúc Trạch nhất.

Đây cũng được xem như thức quà mùa thu không thể thiếu trong mâm cỗ mùng 1 và Rằm tháng 8 của gia đình mình”, chị Thảo cho hay.

Bưởi Phúc Trạch có phần ruột màu hồng nhạt, vị ngọt và thơm, tép mọng nước. Ảnh: Lê Hoàng Quang Nguyên

Vị khách Hà Nội nhận xét bưởi Phúc Trạch có vị ngọt dịu, mùi thơm nhẹ và dễ bóc tách múi khi ăn.

Tép bưởi cũng mọng nước, ăn trực tiếp hay biến tấu thành món nộm/gỏi, nước ép đều ngon, phù hợp với khẩu vị của cả trẻ em và người lớn.