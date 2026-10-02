Chính xác

Bánh đá (hay bánh lơ khoải) là món bánh truyền thống lâu đời ở vùng cao nguyên đá Tuyên Quang (tỉnh Hà Giang cũ).

Bánh được làm từ gạo tẻ, trải qua nhiều công đoạn chế biến, trước khi có thành phẩm là những chiếc bánh hình ống thuôn dài, đường kính khoảng 10-15 cm.

Theo người địa phương, sở dĩ gọi tên như vậy là bởi bánh rất cứng. Khi gõ, bánh phát ra âm thanh như đá đập vào nhau.