1. Đặc sản nào ở Tuyên Quang để nguyên thì cứng như đá nhưng nấu lên lại dẻo mềm?
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Bánh đá
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Bánh đá (hay bánh lơ khoải) là món bánh truyền thống lâu đời ở vùng cao nguyên đá Tuyên Quang (tỉnh Hà Giang cũ).
Bánh được làm từ gạo tẻ, trải qua nhiều công đoạn chế biến, trước khi có thành phẩm là những chiếc bánh hình ống thuôn dài, đường kính khoảng 10-15 cm.
Theo người địa phương, sở dĩ gọi tên như vậy là bởi bánh rất cứng. Khi gõ, bánh phát ra âm thanh như đá đập vào nhau.
2. Bánh đá là món ăn đặc trưng của đồng bào dân tộc nào ở Tuyên Quang?
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Người Dao đỏ và người Nùng
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Bánh đá là món ăn truyền thống của người Dao Áo dài và người Nùng ở vùng cao nguyên đá Đồng Văn.
Trước đây, bánh thường có màu nguyên bản của gạo tẻ. Nhưng ngày nay, bánh đá có màu sắc đa dạng hơn, được nhuộm từ công đoạn pha bột.
Quá trình làm bánh khá dài, từ khâu ngâm gạo đến thành phẩm mất khoảng 2 ngày. Bánh đá có vị thanh, thơm, dẻo và ngậy mùi gạo.
Ảnh: Đặc sản sạch Hà Giang
3. Bánh đá trước đây từng được bà con bản địa bảo quản theo hình thức nào?
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Treo gác bếp
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Tương truyền, bà con dân tộc ở vùng cao nguyên đá thường đem bánh đá để gần những con suối quanh nhà, sau vài tháng là có thể ăn được.
Bởi thuở xưa, trên vùng cao chưa có điện, tủ lạnh, nhiều người không có điều kiện bảo quản lương thực. Nguồn thực phẩm lúc nhiều lúc ít. Họ phải tự nghĩ cách để thức ăn có thể sử dụng được lâu hơn.
Khi đó, người ta nghĩ ra cách để bánh đá dưới các con suối. Nước suối trong, mát lạnh giúp bảo quản bánh tốt hơn.
4. Đặc sản nào ở Tuyên Quang được ví như “độc dược” nhưng ăn ngon lại bổ?
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Cháo ấu tẩu
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Cháo ấu tẩu là món ăn đặc trưng ở Tuyên Quang (Hà Giang cũ), được chế biến từ loại củ cùng tên, gạo, thịt lợn, giò, trứng, rau và các gia vị khác.
Củ ấu tẩu (hay còn gọi là ô đầu, phụ tử) thường có ở các tỉnh phía Bắc nước ta, chủ yếu mọc ở vùng núi cao, khí hậu lạnh. Theo y học, ấu tẩu có vị cay tê, tính nóng nên thường được dùng để chữa bệnh như đem ngâm, làm rượu xoa bóp chân, chữa đau nhức hoặc giải cảm,...
Tuy nhiên, củ ấu tẩu rất độc, được xếp vào danh mục thuốc độc bảng A nhưng cũng là một vị thuốc quý đứng thứ 4 trong "tứ đại danh dược" (sâm, nhung, quế, phụ) sau khi bào chế cẩn thận. Bởi vậy, loại củ này đòi hỏi quá trình sơ chế kỳ công và tốn nhiều thời gian.
Cũng bởi tính độc dược có trong củ ấu tẩu mà người địa phương còn gọi món ăn này là "cháo độc dược".
5. Cháo ấu tẩu thưởng thức vào thời điểm nào tốt nhất?
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Sáng sớm
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Cháo ấu tẩu được bán quanh năm và đặc biệt chỉ bán vào buổi tối. Bởi lẽ theo kinh nghiệm lâu năm của những người dân địa phương, món cháo này có tác dụng tốt nhất qua giấc ngủ đêm.
Ảnh: Nguyễn Hồng Thu Trang
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