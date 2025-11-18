Dan Fandelli (đến từ Anh) có chuyến du lịch tới phố cổ Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang (Hà Giang cũ) cách đây vài tháng.

Khi dừng chân nghỉ ngơi ở dốc Thẩm Mã – một trong những điểm đến nổi tiếng ở cao nguyên đá, Dan thấy có nhiều gian hàng bán đồ ăn đường phố của người địa phương.

Ngoài những món như cơm lam, trứng nướng, lạp xưởng hun khói, thịt trâu gác bếp…, anh thấy khá tò mò trước một món ăn lạ, to cỡ bàn tay người trưởng thành.

“Ở đây bán khá nhiều món nhưng tôi muốn thử món bánh này. Đây là một loại đồ ăn nhẹ truyền thống của người địa phương, được làm chín bằng cách nướng than và thưởng thức ngay khi còn ấm nóng”, Dan nói.

Dan Fandelli trải nghiệm món bánh tam giác mạch ở dốc Thẩm Mã, tỉnh Tuyên Quang (Hà Giang cũ)

Món bánh mà vị khách Tây nhắc tới là bánh tam giác mạch, từng lọt Top 100 đặc sản quà tặng Việt Nam 2021-2022 do Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (Vietkings) và Tổ chức Top Việt Nam (VietTop) công bố.

Bánh tam giác mạch được làm từ hạt của loài hoa cùng tên, từ món ăn dân dã của bà con địa phương dần trở thành đặc sản trứ danh, hút khách thưởng thức khi ghé thăm vùng cao nguyên đá.

Bánh tam giác mạch được bày bán tại nhiều địa điểm du lịch ở vùng đất địa đầu Tổ quốc

Dan cho biết, bánh tam giác mạch có giá rất rẻ, chỉ 5.000 đồng/chiếc. Khi khách mua, người bán mới bắt đầu nướng bánh trên bếp than. Sau khoảng 5 phút, bánh chín, thực khách có thể thưởng thức.

Cắn miếng đầu tiên, chàng trai châu Âu thốt lên “thật tuyệt”. Anh nhận xét bánh không có nhiều hương vị, “chỉ là bột tam giác mạch thôi và hơi mặn một chút”.

“Quan trọng nhất là bánh có kết cấu mềm mại, ấm nóng và hơi cháy sém ở mặt trên khiến cho lớp vỏ ngoài giòn nhưng bên trong lại mềm và xốp.

Tôi thực sự thích món bánh này vì sự đơn giản của nó”, vị khách Tây nêu cảm nhận.

Vị khách Tây xuýt xoa thưởng thức món bánh đặc sản trong thời tiết se lạnh

Trong tiết trời se lạnh, nhiều mây và có mưa, anh càng cảm thấy món bánh tam giác mạch trở nên hấp dẫn, đủ làm ấm bụng thực khách phương xa.

Dan cũng chia sẻ thêm, ngoài bánh tam giác mạch được bán ở dốc Thẩm Mã, anh còn có cơ hội thưởng thức một số món ăn đường phố lạ miệng, ngon lại rẻ khi tới chợ phiên cuối tuần ở phố cổ Đồng Văn như: chè lam; bánh rán đen, giá 5.000 đồng/chiếc; thịt xiên nướng, 25.000 đồng/xiên; quẩy chiên, 1.000 đồng/chiếc; bánh cuốn trứng, 35.000 đồng/suất…

Không chỉ thưởng thức tại chỗ, du khách có thể mua bánh tam giác mạch về làm quà cho người thân

Chia sẻ với PV, anh Lò Phúc – người Mông sống ở phố cổ Đồng Văn cho biết, cứ độ cuối năm, vào tầm tháng 10-11, những cánh đồng hoa tam giác mạch lại nở rộ khắp các con đường, sườn đồi ở Hà Giang cũ.

Loài hoa này không chỉ đẹp mà hạt của chúng còn được sử dụng để ủ thành loại men hồng mi nổi tiếng hoặc làm thức ăn, trong đó phổ biến nhất là món bánh tam giác mạch.

“Loại hạt này kích thước khá nhỏ, chỉ bằng một nửa hạt đỗ đen nhưng lại chứa nhiều chất dinh dưỡng.

Bên cạnh đó, chúng cũng được trồng trong môi trường tự nhiên, không bị tác động bởi hóa chất độc hại nên an toàn, dễ sử dụng và tốt cho sức khỏe”, anh Phúc cho hay.

Bánh tam giác mạch bảo quản được 1-2 tuần trong ngăn mát tủ lạnh, khi ăn chỉ cần lấy ra nướng lại cho bánh nóng, mềm là có thể thưởng thức

Theo người đàn ông này, bánh tam giác mạch tuy được làm từ nguyên liệu đơn giản nhưng đòi hỏi quá trình chế biến tỉ mỉ. Hạt tam giác mạch phải được phơi khô đủ độ, sau đó đem xay nhỏ.

Bột phải đảm bảo được xay đều tay sao cho thật mịn để khi nướng, bánh không bị lợn cợn, khó ăn.

Tiếp đến là công đoạn nhào bột với nước theo tỉ lệ phù hợp để thu được hỗn hợp bột mềm, dẻo, không bị nhão hay khô. Sau đó, người ta đổ bột vào khuôn truyền thống, đúc thành những miếng bánh tròn dẹt, đường kính hơn một gang tay, dày chừng 2-3cm.

Bánh sẽ được đem hấp chín trong khoảng 10 phút rồi nướng trên bếp than hồng cho nóng và thơm hơn.

Anh Phúc tiết lộ, bánh tam giác mạch có hai loại là bánh mềm dẻo hoặc bánh giòn. Bánh có thể được làm với kích thước nhỏ đủ cho 1 người ăn hoặc bánh to cỡ 2-3 người ăn mới hết.

Ảnh: Dan Fandelli