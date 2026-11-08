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Dưa gang muối là món ăn phổ biến và được xem như một loại đặc sản ở Bắc Ninh.

Người dân nơi đây thường làm hai loại là dưa gang muối thường và dưa gang muối dẹt (nén). Hai cách muối đều để nguyên quả. Quả muối xong có màu trắng ngần.

Tuy nhiên, điểm khác biệt là dưa gang muối thường được ngâm trong nước nên có độ giòn, nhẵn và mọng nước. Còn dưa gang muối dẹt thì ít nước và bảo quản được lâu hơn, ăn giòn lại dẻo nhờ trải qua công đoạn ép, nén chặt.

Tùy sở thích từng nhà mà người ta lại có cách muối dưa gang khác nhau, có thể để nguyên quả hoặc bổ đôi, bỏ ruột, song đều đảm bảo món ăn giòn sần sật, thơm ngon đặc trưng.