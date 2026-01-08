Phường Bắc Giang, Bắc Ninh (khu vực trung tâm thành phố Bắc Giang cũ) là nơi tập trung nhiều quán ăn ngon, lâu đời và đông khách, như bánh cuốn, lẩu cháo, bún chả, bún cua, bánh mì, nem rán… Đặc biệt, nếu đi foodtour phường Bắc Giang, du khách không thể bỏ qua món ngon dân dã, chế biến từ những nguyên liệu đơn giản nhưng rất ngon miệng. Đó là mì màu.

Món ăn này là sự kết hợp giữa bánh phở tươi (hoặc mì chũ) với phần xốt màu nâu cam làm từ cua đồng, thịt băm và cà chua chín mọng.

Cũng bởi vậy mà món ăn này còn được mệnh danh là "spaghetti của Việt Nam". Đồ ăn kèm là thịt nướng, chả viên, dưa góp, các loại rau sống như húng, mùi, xà lách, giá đỗ. Thực khách có thể gia giảm thêm hạt tiêu, tương ớt tùy sở thích.

Phần xốt đậm đà, sền sệt, béo ngậy và rất thơm, khi trộn lên quyện vào bánh phở/sợi mì mềm dai. Thời gian gần đây, mì màu gây sốt trên mạng xã hội, được nhiều bạn trẻ giới thiệu là "món ngon tuổi thơ", "đặc sản 20.000 đồng ăn no nê".

Món mì màu gây chú ý trên mạng xã hội. Ảnh: Ăn ngon Bắc Giang

Tại phường Bắc Giang, thực khách có thể thưởng thức mì màu ở một số địa chỉ như mì màu bà Luyến (số 3 Đặng Thị Nho), mì màu cụ Cầu (số 9 Thánh Thiên), mì màu Hải Ngọc (31 Châu Xuyên), mì màu Thanh Trúc (ngã 3 Châu Xuyên)...

Chị Hải Ngọc (sinh năm 1979), chủ quán mì màu ở Châu Xuyên cho biết, đây là món ăn quen thuộc với người dân ở khu vực thành phố Bắc Giang cũ. Bố mẹ chị bán mì màu từ năm 2000. Khoảng 3 năm gần đây, chị tiếp quản quán, vẫn giữ thực đơn gồm mì màu, mì cua, bún chả…, trong đó mì màu được thực khách rất yêu thích.

"Gần đây, món ăn này nổi tiếng trên mạng xã hội nên có nhiều thực khách từ xa như Hà Nội, Hải Phòng tìm về phường Bắc Giang thưởng thức", chị Ngọc cho biết.

Mì màu được mệnh danh là "spaghetti của Việt Nam". Ảnh: Ăn ngon Bắc Giang

Phần nước xốt được làm rất kỳ công. Cua phải là cua đồng tươi, được chị Ngọc đặt mối quen rồi sơ chế kỹ, xay, lọc. Thịt cua và gạch cua được xào với hành ta phi thơm, thêm gia vị đậm đà rồi ninh nhỏ lửa với cà chua bằm nhuyễn. Thịt băm được rang riêng cùng hành phi, tới khi chín nhừ sẽ trộn với xốt cà chua - gạch cua.

"Trước đây các công đoạn xay cua làm thủ công nên rất vất vả, ngày nay có máy móc hỗ trợ nên rút ngắn thời gian. Cua phải là cua đồng tươi thì mới cho ra hương vị thơm ngon. Lượng cua cũng phải nhiều thì mới có vị ngọt đặc trưng. Giá cua đồng hiện cao, ở mức 150.000 đồng/kg", chị Ngọc cho biết.

Trước đây, các gia đình thường dùng mì chũ - đặc sản Bắc Giang để làm món ăn này nhưng khi bán quán, việc ngâm, trụng mì mất thời gian nên nhiều quán thay bằng bánh phở. Sợi phở phải đặt riêng, làm từ gạo ngon, thấm xốt, khi ăn cảm nhận rõ sự béo ngậy, thơm nức mùi cua. Phần xốt sẽ hấp dẫn hơn nếu có thêm tóp mỡ beo béo, giòn giòn.

Mì màu là món ăn gắn bó với tuổi thơ nhiều người con Bắc Giang cũ. Ảnh: Hạ Vy

Chả thịt ăn kèm mì màu phải là thịt nửa nạc, nửa mỡ để khi nướng sém vẫn mềm, ngọt, không khô. Các chủ quán thường tự làm thêm dưa góp từ su hào, cà rốt để cân bằng hương vị, giúp bát mì không gây ngán.

"Món này nhìn hình thức không quá độc đáo và nguyên liệu chính thì dân dã, dễ tìm. Thế nhưng khi thưởng thức, tôi thấy hương vị rất ngon miệng, hấp dẫn", chị Thùy Dung (thực khách từ Hà Nội) chia sẻ.

Chị Dung ấn tượng với mì màu ngay lần đầu thưởng thức. Ảnh: Thùy Dung

Món ăn này được bán với giá phải chăng, từ 20.000-45.000 đồng/bát tùy lượng đồ ăn kèm.