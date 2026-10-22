Chính xác

Mùa thu hoạch giống táo này kéo dài vài tháng, khoảng từ tháng 12 đến tháng 2 dương lịch hằng năm.

Tùy điều kiện thời tiết mỗi năm mà vụ táo muối có thể đến sớm hoặc muộn hơn.

Theo người địa phương, táo muối Bàng La sinh trưởng tốt và cho quả chất lượng trên vùng đất chua mặn, đặc biệt quá trình trồng và chăm sóc hoàn toàn không sử dụng chất kích thích.

Nhiều gia đình chỉ sử dụng nước dưới ao, nước lợ để tưới hàng ngày mà không cần chăm bón nhiều. Đến giai đoạn táo ra quả, bà con sẽ dùng bẫy, miếng dán côn trùng hoặc thuê người diệt sâu để táo không bị sâu bọ đục, đảm bảo năng suất cao.

Ảnh: Phương Mon