1. Đặc sản nào ở Hải Phòng trồng trên nền đất muối nhưng ăn có vị ngọt như đường?
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Na bở
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- Táo muối0%
- Hồng xiêm0%Chính xác
Táo muối là đặc sản riêng có ở phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng (phường Bàng La, quận Đồ Sơn cũ), từng lọt Top 100 đặc sản quà tặng Việt Nam 2021-2022 do Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (Vietkings) và Tổ chức Top Việt Nam (VietTop) công bố.
Sở dĩ có tên gọi như vậy là bởi loại táo này được trồng trên nền đất vốn là những cánh đồng muối. Nhờ đó, táo ở đây có chất lượng và hương vị khác biệt so với nhiều nơi, nổi bật với vị ngọt dịu, ăn mọng nước và giòn, thanh mát.
2. Táo muối thường được thu hoạch vào thời điểm nào?
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Tháng 8 đến tháng 10 dương lịch
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- Tháng 10 đến tháng 12 dương lịch0%
- Tháng 12 đến tháng 2 dương lịch0%Chính xác
Mùa thu hoạch giống táo này kéo dài vài tháng, khoảng từ tháng 12 đến tháng 2 dương lịch hằng năm.
Tùy điều kiện thời tiết mỗi năm mà vụ táo muối có thể đến sớm hoặc muộn hơn.
Theo người địa phương, táo muối Bàng La sinh trưởng tốt và cho quả chất lượng trên vùng đất chua mặn, đặc biệt quá trình trồng và chăm sóc hoàn toàn không sử dụng chất kích thích.
Nhiều gia đình chỉ sử dụng nước dưới ao, nước lợ để tưới hàng ngày mà không cần chăm bón nhiều. Đến giai đoạn táo ra quả, bà con sẽ dùng bẫy, miếng dán côn trùng hoặc thuê người diệt sâu để táo không bị sâu bọ đục, đảm bảo năng suất cao.
Ảnh: Phương Mon
3. Loại quả nào mọc dại ở Hải Phòng được ví như măng cụt rừng, vị chua thanh lẫn ngọt dịu?
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Quả gùi
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- Quả bứa0%
- Quả tai chua0%Chính xác
Ở Đồ Sơn (TP Hải Phòng) có một loài cây mọc dại trong rừng, từ lâu đã được người dân biết đến và sử dụng, xem như sản vật đặc trưng của vùng đất này. Đó là cây bứa. Loài cây này cũng xuất hiện ở một số tỉnh miền núi phía Bắc và miền Tây như Quảng Ninh, Lào Cai, Sơn La, Vĩnh Long… nhưng số lượng không nhiều.
Bứa là cây thân gỗ cao từ 10–15m, cành và nhánh dài, mọc xòe ngang. Quả bứa hình cầu, to cỡ 3 đầu ngón tay chụm lại, nhiều rãnh dọc, vỏ dày, khi chín bên ngoài chuyển màu từ xanh sang vàng, phần thịt chia múi giống măng cụt.
Do cả lá và quả đều ăn được, vị chua dễ chịu, nên ngoài mọc tự nhiên, bứa còn được người dân đem về trồng trong vườn để làm gia vị.
4. Quả bứa thường có vào mùa nào?
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Cuối xuân, đầu hè
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Khoảng cuối hè, đầu thu (tháng 6–9 dương lịch) là thời điểm quả bứa chín rộ. Khi đó, bà con thường vào rừng, lên đồi hay ra vườn hái bứa mang về ăn hoặc bán.
Thoạt nhìn quả bứa khá giống ổi găng nhưng bên trong thịt mọng, khía múi như măng cụt nên người dân thường ví quả này là "măng cụt rừng".
Quả bứa chín có thể bổ đôi, ăn ngay phần thịt mọng nước bên trong. Quả có vị ngọt, chua dịu và thơm đặc trưng.
Ngoài ăn tươi, người dân Đồ Sơn còn dùng quả bứa làm gia vị cho nhiều món như canh chua, dầm nước rau muống hay kho cá…
Ảnh: Luong Duong
5. Ở Hải Phòng còn có loại quả đặc sản nào nhiều múi, vị ngọt thơm?
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Na xiêm
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- Na bở0%Chính xác
Na bở được xem là loại trái cây “thương hiệu” của người dân ở xã Liên Khê (TP Thủy Nguyên cũ).
Loại quả này múi to, có hương vị đặc trưng và thơm, ngọt dịu chứ không ngọt gắt như na dai.
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