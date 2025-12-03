Táo muối là đặc sản riêng có ở phường Nam Đồ Sơn, TP Hải Phòng (phường Bàng La, quận Đồ Sơn cũ), từng lọt Top 100 đặc sản quà tặng Việt Nam 2021-2022 do Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (Vietkings) và Tổ chức Top Việt Nam (VietTop) công bố.

Sở dĩ có tên gọi như vậy là bởi loại táo này được trồng trên nền đất vốn là những cánh đồng muối. Nhờ đó, táo ở đây có chất lượng và hương vị khác biệt so với nhiều nơi, nổi bật với vị ngọt dịu, ăn mọng nước và giòn, thanh mát.

Táo muối Bàng La (còn gọi là táo muối) từ lâu đã nổi tiếng về hương vị đậm đà do được trồng trên vùng đất chua mặn ở phường Bàng La, quận Đồ Sơn cũ. Ảnh: Trung tâm khuyến nông HP

Chị Vũ Huyền – chủ một vườn táo muối Bàng La ở phường Nam Đồ Sơn cho biết, mùa thu hoạch giống táo này kéo dài vài tháng, khoảng từ tháng 12 đến tháng 2 dương lịch hằng năm.

Tùy điều kiện thời tiết mỗi năm mà vụ táo muối có thể đến sớm hoặc muộn hơn.

Theo người phụ nữ này, táo muối Bàng La sinh trưởng tốt và cho quả chất lượng trên vùng đất chua mặn, đặc biệt quá trình trồng và chăm sóc hoàn toàn không sử dụng chất kích thích.

Nhiều gia đình chỉ sử dụng nước dưới ao, nước lợ để tưới hàng ngày mà không cần chăm bón nhiều. Đến giai đoạn táo ra quả, người địa phương sẽ dùng bẫy, miếng dán côn trùng hoặc thuê người diệt sâu để táo không bị sâu bọ đục, đảm bảo năng suất cao.

Táo muối khi chín ngả màu vàng chanh, quả to cỡ 2-3 đầu ngón tay, ăn giòn lại mọng nước. Ảnh: Táo Bàng La Hải Phòng

Táo muối được đánh giá là có vị ngọt thanh, xen lẫn chút chua nhẹ, khi ăn cảm nhận được độ mọng nước và giòn.

Cũng bởi thế mà loại táo này rất được ưa chuộng. Mùa thu hoạch lại thường trùng vào dịp tết Nguyên đán nên nhu cầu tiêu thụ càng cao.

“Nhờ hương vị thơm ngon, giòn ngọt, mọng nước mà táo muối Bàng La được ví von là ngọt như đường cát, mát như đường phèn và trở thành thức quà được thực khách gần xa yêu thích.

Loại quả này giải ngán tốt nên càng hút khách tìm mua dịp đầu năm”, chị Huyền cho hay.

Táo muối chủ yếu tiêu thụ trong địa bàn TP Hải Phòng và các tỉnh miền Bắc để đảm bảo độ tươi ngon. Ảnh: Phương Mon

Chủ vườn tiết lộ thêm, cứ vào vụ, táo muối thu hoạch đến đâu bán hết đến đấy. Trung bình mỗi gốc cho thu hái khoảng 80-100kg/vụ.

Không chỉ thương lái, nhiều du khách từ Hà Nội, Quảng Ninh… cũng sẵn sàng di chuyển cả trăm cây số về đây để mua táo tận vườn.

Tùy từng thời điểm, táo muối được bán với giá 40.000 - 60.000 đồng/kg (nếu mất mùa, giá cao hơn).

Thậm chí, khi vận chuyển tới các tỉnh thành xa, loại quả này còn được đẩy giá lên tới 100.000 đồng/kg nhưng vẫn hút khách tìm mua.

Táo muối được ví von là ngọt như đường cát, mát như đường phèn. Ảnh: Táo Bàng La Hải Phòng

Chị Hà My (Hà Nội) cho biết, năm nào cũng đặt ship cả tạ táo muối từ tận nhà vườn ở Hải Phòng lên Hà Nội để ăn và làm quà biếu tặng bạn bè, người thân, đối tác.

Chị nhận xét, táo muối ở đây có hương vị đặc trưng, ăn ngon hơn nhiều giống táo khác. Chưa kể, loại táo này cũng được chăm sóc đơn giản, phát triển thuận tự nhiên nên đảm bảo sạch, lành, yên tâm sử dụng.

“Táo muối dễ ăn, lại ngon nên năm nào tôi cũng phải đặt, ‘xí chỗ’ trước cả tháng. Vì táo này đắt khách nên vẫn có tình trạng trà trộn, bán táo không chuẩn, tôi phải tìm chỗ uy tín để mua.

Trung bình mỗi vụ, tôi mua 2-3 lần, mỗi lần khoảng 20-30kg cho bõ công ăn và vận chuyển. Vào dịp Tết, loại táo này trở thành thức quả thường thấy ở nhà tôi, trẻ con hay người lớn đều thích”, chị My nói.

Táo muối ăn ngay hoặc làm mứt đều ngon. Ảnh: Nguyễn Thị Hoàng Mai

Người phụ nữ này cũng cho biết, táo muối Bàng La mua về chỉ cần rửa sạch với nước là có thể thưởng thức. Để bảo quản lâu hơn và làm mới hương vị, chị còn biến tấu táo muối thành món mứt chua ngọt thơm ngon.