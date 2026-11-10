Chính xác

Ở Phú Thọ (địa phận tỉnh Vĩnh Phúc cũ) có một đặc sản “nhỏ mà có võ”, tuy dân dã nhưng không kém phần nổi tiếng, mỗi năm chỉ có một mùa. Đó là tép dầu.

Theo người dân địa phương, đây là loại cá bản địa, thân chỉ nhỏ bằng lá tre, màu trong suốt, chiều dài thân khoảng 5-7cm. Vì kích thước khiêm tốn, phần thịt lại béo ngậy, nhiều dầu nên chúng được gọi tên là tép dầu.