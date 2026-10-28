Chính xác

Khác với nhiều loại bánh truyền thống sử dụng gạo nếp, bánh tai được làm từ gạo tẻ. Theo cách làm của những gia đình giữ nghề ở Phú Thọ, gạo được lựa chọn kỹ, ngâm khoảng 10-12 giờ, để ráo rồi nghiền thành bột.

Bột sau đó còn phải qua các công đoạn xử lý, nhào và nặn trước khi cho nhân vào bên trong. Việc chọn gạo được người làm nghề coi là một trong những khâu quyết định độ dẻo và ngon của bánh.