Hàu vua

Hàu vua (còn gọi hàu răng cưa, hàu ma, hàu cố) là đặc sản nổi tiếng ở đảo Cồn Cỏ.

Mặc dù hàu vua cũng xuất hiện ở khu vực rạn biển thuộc xã Vĩnh Hoàng (xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh cũ), cách bờ khoảng 2 hải lý, nhưng hàu ở Cồn Cỏ vẫn được đánh giá là nhiều và ngon hơn.

Hàu vua ở Cồn Cỏ có kích thước vượt trội, bằng cả bàn tay người lớn. Mỗi con nặng trung bình từ 1,2-1,5kg, cá biệt có con nặng tới 3kg.

Mùa khai thác hàu vua ở Cồn Cỏ là từ tháng 3-9 hằng năm. Ảnh: Hoài An

Vì chất lượng tươi ngon nhưng số lượng khan hiếm nên hàu vua được khai thác chủ yếu để phục vụ nhu cầu ẩm thực tại Cồn Cỏ, chỉ số ít được vận chuyển vào đất liền. Bởi vậy, du khách có tiền cũng khó mua và thưởng thức đặc sản này.

Thịt hàu chắc, ngọt, có thể ăn tươi hoặc chế biến thành nhiều món chín hấp dẫn như cháo hàu, hàu nướng mỡ hành. Người dân ở Cồn Cỏ còn biến tấu hàu vua thành một số món ngon như: Hàu nướng sốt phô mai, hàu sốt Thái, hàu né…

Thịt trâu lá trơng

Đây là một trong những đặc sản quen thuộc với người dân ở Quảng Trị nhưng gây tò mò với thực khách thập phương bởi tên gọi lạ, nhìn qua tưởng viết sai chính tả.

Trơng (hay trơơng) là một loại lá mọc tự nhiên ở Quảng Trị và có thể hái quanh năm. Loại lá này hơi cứng, có gai nhọn nhỏ ở rìa lá và phần gân sâu. Lá trơng có vị cay, thơm đặc trưng, nhất là khi chế biến với thịt trâu càng làm tăng hương vị độc đáo.

Năm 2016, thịt trâu lá trơng của tỉnh Quảng Trị được công nhận vào Top 20 món ăn ngon và mới lạ của Việt Nam. Ảnh: Hoài An

Từ hai nguyên liệu chính là thịt trâu và lá trơng, người địa phương có thể chế biến thành nhiều món ăn khác nhau như xào, xáo, hấp, nhúng mẻ hay làm lẩu…

Tuy nhiên, hai món ngon và được thực khách ưa chuộng nhất là thịt trâu nướng và thịt trâu xào lá trơng.

Không chỉ hấp dẫn bởi cách chế biến đa dạng, hương vị thơm ngon, món thịt trâu lá trơng còn được cho là rất bổ dưỡng.

Theo Đông y, thịt trâu vị ngọt, tính mát, không độc, có tác dụng bổ tỳ vị, mạnh gân cốt, ích huyết, giúp điều trị các chứng phong thấp sưng tê, đau lưng, phù chân…

Còn lá trơng tính ấm, chống hàn nên khi ăn cùng thịt trâu được xem như “liều thuốc” hiệu quả dành cho những người hay bị lạnh tay chân, hoặc người già thường xuyên nhức mỏi, đau khớp.

Rau liệt

Xã Gio An có loại rau đặc sản vừa sạch vừa ngon. Đó là rau liệt (hay còn gọi là xà lách xoong, cải xoong). Loại rau này không đòi hỏi nhiều công chăm sóc, không cần dùng phân bón hay thuốc trừ sâu.

Tuy nhiên, loại rau này chỉ trồng được ở khu vực có nước sạch. Nếu nước bẩn, rau sẽ vàng úa rồi tàn.

Mùa rau liệt thường bắt đầu từ tháng 10 âm lịch và kết thúc vào tháng 3, 4 năm sau, có thể ngắn hoặc kéo dài hơn tùy điều kiện thời tiết. Ảnh: Hoài An

Rau liệt ăn sống hay chín đều ngon. Ảnh: Hoài An

Không chỉ đảm bảo về độ sạch, an toàn cho sức khỏe, rau liệt còn là nguyên liệu chế biến được nhiều món ăn ngon. Thậm chí, loại rau này ăn sống hay nấu chín đều có hương vị thanh mát, hấp dẫn.

Người dân Gio An đã khéo léo tận dụng loại rau này để chế biến thành các món ngon như làm gỏi/nộm, rau liệt trộn trứng, rau liệt kẹp bánh bột lọc, rau liệt xào thịt bò…

Ngoài ra, rau liệt cũng có thể dùng nấu canh hoặc nhúng lẩu như các loại rau xanh quen thuộc khác.