Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, tên quốc tế bão Wipha, sẽ vào Biển Đông rạng sáng thứ 7 (19/7), gây mưa to đến rất to cho Bắc Bộ và Thanh Hoá, Nghệ An trong đầu tuần sau.