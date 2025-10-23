Thảo luận tại tổ về dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) hôm nay, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng đây là dự án luật có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tác động trực tiếp đến đội ngũ người làm báo, cơ quan báo chí trong bối cảnh truyền thông số phát triển mạnh mẽ.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều nội dung cần được rà soát kỹ lưỡng để vừa bảo đảm tính khả thi, vừa phù hợp với chủ trương cải cách hành chính và yêu cầu hội nhập.

Đại biểu Tạ Thị Yên, Phó chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu (đoàn Điện Biên) nhận định, mục tiêu của dự thảo hướng đến nâng cao chất lượng đội ngũ người làm báo là đúng đắn, song một số quy định cụ thể đang tạo thêm rào cản hành chính.

Bà dẫn chứng tại Điểm C Khoản 2 Điều 29 quy định: Người được cấp thẻ nhà báo lần đầu phải “qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, đạo đức nghề nghiệp” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.

“Nếu bổ sung thêm quy định bắt buộc phải qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp mới được xét cấp thẻ nhà báo, vô hình trung lại tạo thêm một tầng thủ tục hành chính mới, không khác gì một loại giấy phép con, làm phát sinh chi phí, thời gian và thủ tục cho người làm báo”, bà nhấn mạnh.

ĐBQH Tạ Thị Yên (đoàn Điện Biên) cho rằng, quy định bắt buộc phải qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp mới được xét cấp thẻ nhà báo tạo thêm một tầng thủ tục hành chính mới không cần thiết. Ảnh: Quốc hội

Đại biểu phân tích, việc xét cấp thẻ nhà báo hiện nay đã có tiêu chí chặt chẽ, bao gồm thời gian công tác, trình độ chuyên môn, cơ quan báo chí đề nghị và cơ quan chủ quản xác nhận.

Đại biểu tỉnh Điện Biên cho hay, từ năm 2021, Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ Nội vụ rà soát và bãi bỏ hàng loạt chứng chỉ không cần thiết, nhằm giảm gánh nặng hành chính, tiết kiệm nguồn lực xã hội. Trong bối cảnh đó, việc bổ sung thêm một loại “chứng chỉ” mới, dù mang tên lớp bồi dưỡng, sẽ khó nhận được sự đồng thuận từ thực tiễn.

Bà Yên đề nghị không nên quy định bắt buộc phóng viên, biên tập viên phải qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ mới được cấp thẻ, mà thay vào đó có thể cập nhật kiến thức, đạo đức nghề nghiệp bằng các hình thức linh hoạt hơn như tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt nghiệp vụ định kỳ.

Phải có cơ chế bảo vệ nhà báo đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực

Đóng góp ở góc nhìn khác, đại biểu Trần Thị Hoa Ry (đoàn Cà Mau) cho rằng, dự thảo Luật Báo chí cần tiếp tục khẳng định rõ vị trí, vai trò và sứ mệnh của báo chí cách mạng Việt Nam.

“Báo chí của chúng ta không có mục đích nào khác ngoài vì lợi ích quốc gia, dân tộc. Điều này cần được thể hiện rõ trong dự thảo”, bà Ry nêu quan điểm.

ĐBQH Trần Thị Hoa Ry (đoàn Cà Mau). Ảnh: Quốc hội

Đại biểu Hoa Ry cũng đặc biệt lưu ý cơ chế bảo vệ nhà báo, nhất là trong lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

“Tôi mong muốn trong dự thảo này thể hiện rõ nét hơn chính sách của Nhà nước trong việc bảo vệ an toàn cho công dân, đặc biệt là đội ngũ nhà báo để làm sao tiếp tục phát huy ngòi bút sắc sảo trong việc góp phần thực hiện các chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước.

Tôi rất chia sẻ với những nhà báo tác nghiệp ở lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Cần có cơ chế phản ánh cũng như cơ chế bảo vệ an toàn tuyệt đối cho nhà báo khi thực hiện nhiệm vụ”, bà nói.

Từ góc nhìn chuyên môn, đại biểu Nguyễn Thị Minh Trang (Vĩnh Long) nhấn mạnh, trong Điều 6 về quyền tự do ngôn luận của công dân trên báo chí, luật cần bổ sung cơ chế bảo vệ thông tin cá nhân cho người dân khi góp ý, phê bình hay phản ánh trên báo chí.

“Công dân cần được bảo vệ khi phát ngôn, cung cấp thông tin trung thực, đặc biệt trong không gian mạng - nơi rủi ro bị tấn công, trả thù, đe dọa là rất lớn”, bà Trang nói. Theo bà, điều này sẽ khuyến khích người dân mạnh dạn phản ánh tiêu cực, đóng góp ý kiến xây dựng xã hội minh bạch hơn.

Ông Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá và Xã hội của Quốc hội - cơ quan thẩm tra dự thảo luật cho biết khái niệm “cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện” đã được đề cập trong các văn kiện của Đảng.

Mặt khác, Quyết định 362 ngày 3/4/2019 của Thủ tướng về phê duyệt quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 cũng đã nêu rõ 6 cơ quan báo chí được định hướng xây dựng thành tổ hợp truyền thông chủ lực đa phương tiện. Do đó, dự thảo luật đã đưa ra quy định như trên.

6 cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện gồm: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân, Báo Quân đội Nhân dân, Báo Công an Nhân dân.

Ngoài 6 đơn vị trên, cơ quan thẩm tra đề xuất bổ sung thêm các cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện ở địa phương, nhất là ở Hà Nội, TPHCM - nơi có nhiều cơ quan báo chí. Đối với cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện, theo ông Nguyễn Đắc Vinh, ban soạn thảo đề xuất để Chính phủ quy định chi tiết.