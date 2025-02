Hội nghị toàn cầu cấp Bộ trưởng lần thứ 4 về an toàn giao thông đường bộ được tổ chức tại thành phố Marrakech (Vương quốc Morocco) từ 18-20/2. Hội nghị có sự tham gia của bộ trưởng và người đứng đầu cơ quan an toàn đường bộ các quốc gia cùng với khoảng 1.500 đại biểu là các chuyên gia từ Liên Hợp Quốc... Hội nghị được tổ chức nhằm tôn vinh những quốc gia đã thực hiện tốt các giải pháp kiềm chế, giảm tai nạn giao thông. Đồng thời, thúc đẩy quyết tâm, hành động cụ thể và cam kết quốc gia trong việc nâng cao an toàn giao thông đường bộ, nhất là hướng tới mục tiêu giảm một nửa số ca tử vong do tai nạn giao thông đường bộ trên toàn cầu vào năm 2030.