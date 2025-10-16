GAEC là sự kiện thường niên của Tập đoàn Generali, quy tụ đội ngũ tư vấn tài chính (TVTC) xuất sắc nhất đến từ hơn 50 thị trường toàn cầu. Tại hội nghị này, Generali đã tận dụng lợi thế mạng lưới đa quốc gia với gần 200 năm hình thành và phát triển, vinh danh những cá nhân đạt thành tích vượt trội dựa trên nhiều tiêu chí khắt khe về doanh số, chất lượng dịch vụ, mức độ hài lòng của khách hàng và sự đóng góp vào những hoạt động cộng đồng.

Trải qua nhiều tiêu chí gắt gao từ Tập đoàn, 3 gương mặt ưu tú của Generali Việt Nam đã khẳng định bản lĩnh và năng lực để đại diện cho Generali Việt Nam trên đấu trường quốc tế:

Nguyễn Thị Ngọc Phụng (GenCasa Bình Thạnh 3): Top 30 TVTC Generali xuất sắc toàn cầu tại GAEC 2025. Chị là người duy nhất 5 lần liên tiếp góp mặt tại GAEC và 4 lần nằm trong Top 30 TVTC xuất sắc toàn cầu.

Đoàn Thu Phương (GenCasa Mỹ Đình): Nhiều năm liền đạt danh hiệu COT (Court of the Table). Trước đó, chị Phương cũng từng đại diện Việt Nam tại GAEC 2024 ở Monaco.

Nguyễn Thị Thu Thủy (AO Bà Rịa A1): Tư vấn viên gắn kết (Engaged Agent) đại diện Châu Á được tổ chức The Human Safety Net toàn cầu lựa chọn để tham gia hội nghị GAEC 2025.

3 gương mặt ưu tú đại diện cho Generali Việt Nam tại GAEC 2025

Trong không khí kết nối đa văn hóa, 3 đại diện đến từ Việt Nam đã ghi dấu ấn mạnh mẽ với bản sắc độc đáo, tinh thần nhiệt huyết của Generali Việt Nam, và có cơ hội được gặp gỡ, giao lưu với những đồng nghiệp ưu tú đến từ khắp thế giới và tham gia các hoạt động để chọn ra Top TVTC xuất sắc nhất toàn cầu, một trong những danh hiệu danh giá nhất trong hệ thống Generali.

GAEC 2025 là dịp để những TVTC như chị Phụng, chị Phương và chị Thủy khẳng định vị thế, phát huy bản lĩnh và là minh chứng sống động cho một thể hệ nhân sự của Generali Việt Nam tự tin hội nhập, sẵn sàng vươn ra “biển lớn”.

Để được góp mặt tại GAEC 2025, các tư vấn viên không chỉ được yêu cầu sự cống hiến và doanh số xuất sắc, mà còn còn vượt qua những tiêu chí tuyển chọn khắt khe như: chỉ số đánh giá sự hài lòng của khách hàng (NPS) hay sự đóng góp cho những hoạt động cộng đồng và phát triển bền vững.

Đằng sau những thành tích ấn tượng của Generali Việt Nam tại GAEC 2025 là chiến lược phát triển con người với vai trò nền tảng trong tầm nhìn dài hạn của Tập đoàn: “Người bạn trọn đời 27: Tiên phong vượt trội”. Generali luôn đặt con người ở vị trí trọng tâm trong mọi định hướng phát triển, tạo điều kiện để nhân sự bước ra “biển lớn”, gia nhập những sân chơi toàn cầu, tham gia vào các dự án mang tầm vóc khu vực và quốc tế. Tiêu biểu như tháng 7 năm nay, Generali Việt Nam được chọn là nơi để diễn ra chương trình vinh danh các MDRT châu Á.

MDRT là hiệp hội toàn cầu của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ và tư vấn tài chính được quốc tế công nhận. Tại sự kiện, tập thể MDRT Việt Nam được giao lưu, học hỏi cùng đội ngũ đại lý và các nhà lãnh đạo đông đảo đến từ nhiều thị trường của Generali châu Á như Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Thái Lan, Việt Nam, Malaysia và Hồng Kông.

GAEC là cột mốc quan trọng trong hành trình hội nhập quốc tế mà mỗi TVTC đều hướng tới

Sự kiện GAEC 2025 là một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của những TVTC tại Generali Việt Nam. Họ không chỉ được vinh danh mà còn được truyền thêm cảm hứng để “vươn xa – vươn cao”, khẳng định dấu ấn của Generali Việt Nam trên bản đồ toàn cầu. Đây được đánh giá là cơ hội hiếm hoi trong ngành bảo hiểm, nơi đội ngũ được cọ xát và nâng cao năng lực chuyên môn lên tầm quốc tế.

