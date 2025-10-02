Phòng Quản lý thu và Phát triển người tham gia (Bảo hiểm Xã hội TPHCM) đã công bố danh sách 18.984 đơn vị chậm đóng BHXH từ 3 tháng trở lên trên địa bàn thành phố. Số liệu tính đến hết ngày 31/8, cập nhật ủy nhiệm chi đến 15/9.

Trong bảng danh sách dài 417 trang được cơ quan quản lý Nhà nước công khai, xuất hiện nhiều doanh nghiệp tên tuổi tại TPHCM, như Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, Tập đoàn Thái Tuấn, Công ty Ba Huân, Công ty Việt Thắng Jean, Địa ốc Hoàng Quân, Thép Pomina, Công ty Giáo dục Quốc tế Mỹ...

Đáng chú ý, nhiều doanh nghiệp chây ì đóng BHXH đã nhiều năm liền. Có doanh nghiệp chậm đóng tới 141 tháng (gần 12 năm). Theo danh sách, có doanh nghiệp chỉ có 1 lao động nhưng số tiền chậm đóng BHXH lại lên tới hàng chục tỷ đồng.

STT Tên doanh nghiệp Lao động Số tháng chậm đóng Số tiền chậm đóng (tỷ đồng) 1 Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình 927 23 61,88 2 Công ty CP Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn 31 89 40,39 3 Công ty CP Xuất nhập khẩu Hoàng Sinh 5 29 31,83 4 Công ty CP Trải nghiệm toàn cầu 507 17 24,73 5 Công ty CP Trần Đức 1.643 4 18,41 6 Công ty TNHH Việt Thắng Jean 126 56 17,69 7 Chi nhánh Công ty CP Giáo dục Quốc tế Mỹ - AIS 9 45 16,31 8 Công ty CP Thương mại dịch vụ đầu tư 247 42 47 16 9 Tổng công ty Tư vấn thiết kế dầu khí - Công ty CP 122 42 15,85 10 Công ty TNHH Thảo Hà 86 50 15,36 11 Công ty TNHH Thương mại Quốc tế dệt may Việt Nam 289 30 15,34 12 Công ty TNHH SX - TM – DV Vinh Thông 104 39 15,13 13 Công ty CP Dệt may Liên Phương 245 34 14,75 14 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Lợi Hào Việt Nam 1.253 6 13,11 15 Công ty CP Dược phẩm Phano 11 55 12,99 16 Công ty TNHH Kỹ thuật Hòa Hiệp 4 114 12,78 17 Công ty CP Cơ khí và nhôm kính Anh Việt 11 40 12,74 18 Công ty CP Dược phẩm Duy Tân 10 68 12,72 19 Công ty TNHH In Di Co 7 59 12,11 20 Công ty TNHH Gạch men Nhà Ý 216 30 11,84 21 Công ty TNHH MTV Uniquify Việt Nam 100 13 11,68 22 Công ty TNHH Hanjoo Trade 168 45 10,65 23 Công ty CP Công nghiệp hỗ trợ Phước Nguyên 2 56 10,48 24 Công ty TNHH Intershop 156 32 10,46 25 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Lập Phương 2 41 10,34

Danh sách 25 đơn vị có số tiền chậm đóng BHXH lớn nhất tại TPHCM, tính đến hết ngày 31/8/2025. Nguồn: BHXH TPHCM

Từ ngày 1/7/2025, Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi năm 2024 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế năm 2024 chính thức có hiệu lực.

Theo quy định, đối với hành vi chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, người sử dụng lao động: Bắt buộc phải nộp đủ số tiền chậm đóng, trốn đóng; nộp thêm số tiền bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền BHXH, bảo hiểm y tế chậm đóng, trốn đóng và số ngày chậm đóng, trốn đóng vào quỹ; bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định; không được xét tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng.

Đặc biệt, hành vi trốn đóng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Việc siết chặt quản lý là cần thiết để bảo đảm người lao động được đóng BHXH, BHYT đầy đủ, đúng hạn, qua đó bảo vệ quyền lợi khi nghỉ hưu, ốm đau, thai sản, tai nạn lao động và tiếp cận dịch vụ y tế khi cần.