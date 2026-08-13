Đại Phước nằm ở phía Đông TP HCM, bao gồm toàn bộ diện tích của 4 xã Đại Phước, Phú Hữu, Phú Đông và Phước Khánh thuộc huyện Nhơn Trạch cũ.

Đại Phước đang đứng trước giai đoạn phát triển mới khi Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Khu vực này được định hướng xây dựng những không gian đô thị quy mô lớn dọc sông Đồng Nai, bổ sung các chức năng khoa học, đổi mới sáng tạo, thương mại, dịch vụ. Định hướng này mở đường cho khu vực vươn lên trong cả phát triển kinh tế lẫn thu hút dân cư, thay đổi diện mạo đô thị.

Một góc đô thị ven sông trên địa bàn xã Đại Phước. Ảnh: Phong Anh

Đô thị ven sông liền kề TP HCM

Tháng 4, UBND Đồng Nai phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Đại Phước 1 - khu đô thị thông minh ven sông, khoa học và đổi mới sáng tạo. Phân khu rộng hơn 3.131 ha, có ranh giới phía Bắc giáp sông Ông Chuốc, sông Cầu Tàu và phân khu Đại Phước 2; phía Nam giáp rạch Tắc Miếu, rạch Ông Mai và phân khu Đại Phước 3; phía Đông giáp tuyến đường Cát Lái theo quy hoạch. Phía Tây giáp sông Đồng Nai và TP HCM.

Theo định hướng, nơi này sẽ phát triển thành khu đô thị thông minh kết hợp trung tâm khoa học - đổi mới sáng tạo, đóng vai trò động lực cho khu vực Nhơn Trạch và vùng phụ cận.

Vị trí Đại Phước sau khi sáp nhập và hạ tầng khu vực. Đồ họa: Phong Anh

Khác với hình ảnh Nhơn Trạch trước đây gắn nhiều với công nghiệp, phân khu Đại Phước 1 được định hướng đa chức năng. Bên cạnh nhà ở, quy hoạch bố trí 51% diện tích cho chức năng thương mại, dịch vụ, công trình công cộng cấp đô thị, trung tâm đào tạo, nghiên cứu, cây xanh và hạ tầng kỹ thuật.

Yếu tố sông nước cũng được đặt vào trọng tâm của quy hoạch. Địa phương xác định phát huy hệ sinh thái sông nước đặc trưng để hình thành mô hình đô thị ven sông hiện đại, với không gian kiến trúc cảnh quan và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, xã hội đồng bộ. Khoảng 917 ha (gần 30%) là sông, kênh, rạch tự nhiên, được giữ lại nhằm phát triển không gian mở.

Dân số dự kiến của riêng phân khu Đại Phước 1 khoảng 180.000-240.000 người. Quy mô này tương đương dân số của một đô thị cỡ trung, kéo theo nhu cầu lớn về nhà ở, giáo dục, y tế, thương mại, dịch vụ và không gian công cộng trong tương lai.

Việc phê duyệt đô thị ven sông Đại Phước được xem là bước đi nhằm mở rộng không gian về phía TP HCM, đồng thời đón đầu sự phát triển của sân bay Long Thành. Trong khi đó, các phân khu còn lại thuộc diện tích tự nhiên của xã Đại Phước dự kiến cũng sẽ có quy hoạch chi tiết thời gian tới. Đồng Nai kỳ vọng khu vực này trở thành một cực tăng trưởng mới trong những năm tới.

Bên cạnh quy hoạch mới, nhiều khu vực khác tại xã cũng đón loạt dự án nhà ở tích hợp đa chức năng từ chủ đầu tư lớn. Các dự án này góp phần tạo nên bức tranh sôi động cho khu vực, dự báo làm thay đổi diện mạo đô thị thời gian tới.

Hạ tầng giao thông là lực đẩy kinh tế - xã hội

Song song phát triển không gian đô thị, hạ tầng giao thông quanh Đại Phước đã và đang được đầu tư. Một trong những thay đổi đã hiện hữu là cầu Nhơn Trạch thuộc Vành đai 3 TP HCM. Đưa vào khai thác từ năm 2025, cây cầu mở thêm một hướng kết nối trực tiếp giữa Đồng Nai và TP HCM, đưa Nhơn Trạch vào tuyến giao thông liên vùng của khu vực phía Nam.

Cùng với đó, cao tốc Bến Lức – Long Thành đang hoàn thiện những mắt xích quan trọng để hình thành một hành lang giao thông xuyên vùng từ phía Tây Nam TP HCM qua Đồng Nai tới Long Thành. Khi tuyến cao tốc được thông xe toàn bộ, Đại Phước được đánh giá sẽ hưởng lợi từ một mạng lưới kết nối đa hướng, cho phép tiếp cận TP HCM, khu vực phía Tây Nam và phía Đông của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Đặc biệt, khi kết nối với hệ thống 25B, 25C và các tuyến đường hướng về sân bay Long Thành, không gian phát triển của Đại Phước được mở rộng thành một điểm nằm trên hành lang kết nối giữa đô thị lớn - sân bay quốc tế - logistics - cảng biển.

Phối cảnh cầu Cát Lái - Ảnh: CC1

Cùng với các hạ tầng kể trên, cầu Cát Lái động thổ đầu năm 2026 là mảnh ghép được chờ đợi. Cây cầu sẽ kết nối khu vực Cát Lái của TP HCM với Nhơn Trạch. Trong đó tuyến phía Đồng Nai đi qua khu vực Đại Phước và tiếp tục kết nối vào mạng lưới giao thông của Nhơn Trạch.

Theo các chuyên gia, khi những mảnh ghép hạ tầng lần lượt hoàn thiện, Đại Phước sẽ sở hữu một cấu trúc kết nối đa hướng, tạo ra nền tảng để bước vào một chu kỳ phát triển mới. Hạ tầng còn mở rộng không gian sống mới cho người dân, nhất là trong những khu đô thị sinh thái chất lượng cao.

Ecovillage Saigon River đón đầu xu thế đô thị ven sông

Một trong những dự án mở đầu tại khu vực Đại Phước là Ecovillage Saigon River với quy mô 55 ha nằm ven sông, phát triển bởi nhà sáng lập Ecopark.

Ecovillage Saigon River khởi công năm 2023, mật độ xây dựng khoảng 15%. Dự án gồm các sản phẩm nhà ở thấp tầng và được phát triển theo hướng đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe.

Dòng kênh nội khu len lỏi quanh các căn biệt thự, liền kề tại Ecovillage Saigon River. Ảnh: Phong Anh

Một trong những điểm tương đồng giữa dự án với định hướng quy hoạch mới của Đại Phước là việc khai thác đặc trưng sông nước với hơn 32 ha diện tích mặt nước đi qua dự án. Trên toàn khu, khoảng 30% diện tích dành cho cây xanh và mặt nước, trong đó khoảng 4 ha là công viên. Mật độ cây xanh theo quy hoạch của dự án ở mức 170 cây mỗi cư dân.

Thay vì tối đa hóa diện tích xây dựng, các không gian nhà ở được tổ chức đan xen giữa mảng xanh, công viên, mặt nước. Hệ thống cây xanh được phát triển theo nhiều tầng, mang dấu ấn đặc trưng của Ecopark, kết hợp bảo tồn một phần hệ sinh thái tự nhiên của khu vực.

Phần lớn diện tích tại Ecovillage Saigon River dành cho cây xanh, mặt nước. Ảnh: Phong Anh

Bên cạnh cảnh quan, dự án còn hướng tới nhu cầu chăm sóc sức khỏe. Ecovillage Saigon River có khu resort Onsen rộng khoảng 1,5 ha, kết hợp các không gian khoáng nóng, spa, trị liệu, sauna, vườn thiền, vườn thảo dược và ẩm thực thực dưỡng. Dự án cũng được định hướng theo mô hình "Blue Zones", phát triển môi trường sống gắn với vận động, dinh dưỡng, thiên nhiên và kết nối cộng đồng.

Cuối năm 2024, Ecovillage Saigon River nhận giải "Thiết kế quy hoạch khu đô thị tốt nhất châu Á" tại PropertyGuru Asia Property Awards. “Chúng tôi kỳ vọng đưa yếu tố nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe vào đời sống thường ngày. Các tiện ích vì vậy được phân bổ trong không gian ở để cư dân có thể tiếp cận thường xuyên”, đại diện nhà sáng lập Ecopark cho biết.

Xa hơn, khi Đại Phước thành một cực đô thị mới của TP Đồng Nai, gắn với hệ sinh thái sông nước và mạng lưới hạ tầng liên kết vùng, Ecovillage Saigon River hướng đến vai trò nơi an cư cho cộng đồng thành đạt.

Ngọc Minh