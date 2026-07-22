Bộ Chính trị nhìn nhận sự phát triển của TP Đồng Nai vẫn còn hạn chế so với yêu cầu, tiềm năng và lợi thế. Nguyên nhân của hạn chế là cơ chế, chính sách và các động lực tăng trưởng truyền thống chưa tạo được đột phá trong huy động, khai thác hiệu quả các nguồn lực, nhất là các dư địa và lợi thế phát triển mới...

Quan điểm được Bộ Chính trị khẳng định là xây dựng và phát triển TP Đồng Nai là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị.

Phát triển và quy hoạch TP Đồng Nai cần đổi mới tư duy với tầm nhìn chiến lược dài hạn theo không gian phát triển mở, hạ tầng giao thông đa chiều, cấu trúc đô thị đa tầng, đa trung tâm hiện đại, lấy hệ thống sông và hệ sinh thái tự nhiên làm trục cảnh quan chủ đạo...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Nghị quyết của Quốc hội về thành lập TP Đồng Nai hôm 18/5. Ảnh: TTXVN

TP Đồng Nai phải phát triển trở thành cực tăng trưởng đa chức năng, có vai trò dẫn dắt về công nghiệp hàng không, vũ trụ, công nghiệp công nghệ cao, logistics, thương mại biên giới, nông nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo gắn với phát huy vị trí trung tâm chiến lược của "đô thị sân bay", kết nối toàn cầu, phát triển ngang tầm với các đô thị sân bay lớn trong khu vực và quốc tế...

Về mục tiêu, đến năm 2035 TP Đồng Nai phấn đấu trở thành đô thị theo mô hình đô thị sân bay, đô thị ven sông, đô thị đa trung tâm, đô thị đa mục tiêu, xanh, thông minh với trung tâm công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hàng không, vũ trụ, kinh tế hàng không tiêu chuẩn quốc tế; người dân có thu nhập cao; xã hội văn minh, an toàn, hạnh phúc.

Đến năm 2045, TP Đồng Nai trở thành trung tâm hàng không hiện đại của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, là trung tâm kinh tế tri thức, phát triển năng động; chỉ số phát triển con người (HDI) đạt mức cao; quản trị đô thị hiện đại; xã hội văn minh, an toàn, đáng sống, hạnh phúc.

Đến năm 2065, TP Đồng Nai là TP kết nối toàn cầu, có chất lượng sống và hạnh phúc cao trên thế giới; thuộc nhóm các đô thị sân bay đa chức năng.

Bộ Chính trị giao chỉ tiêu giai đoạn 2026-2030, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) giai đoạn 2026-2030 từ 10%/năm trở lên. Đến năm 2030, quy mô GRDP đạt 44 tỷ USD; GRDP bình quân đầu người đạt 9.200 USD; tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GRDP đạt tối thiểu 30%; tỷ lệ đô thị hóa đạt 65%.

Giai đoạn 2031-2035, tốc độ tăng trưởng GRDP giai đoạn 2031-2035 từ 10%/năm trở lên. Đến năm 2035, quy mô GRDP đạt 70 tỷ USD; GRDP bình quân đầu người đạt 13.000 USD, tiệm cận các đô thị phát triển trong khu vực; tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GRDP đạt tối thiểu 40%.

Giai đoạn 2036-2045, tốc độ tăng trưởng GRDP giai đoạn 2036-2045 từ 10%/năm trở lên. Đến năm 2045, quy mô GRDP đạt 150 tỷ USD; GRDP bình quân đầu người đạt 23.000 USD, thuộc nhóm cao trong khu vực; tăng tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GRDP.

Giai đoạn 2046-2065, tốc độ tăng trưởng GRDP giai đoạn 2046-2065 từ 8%/năm trở lên. Đến năm 2065, quy mô GRDP đạt 600 tỷ USD; GRDP bình quân đầu người đạt 67.500 USD.

Nhiều cơ chế đặc thù cho TP Đồng Nai

Để thực hiện các mục tiêu trên, Nghị quyết số 16 của Bộ Chính trị đề ra 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chính.

Thứ nhất là xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Thứ hai là quy hoạch phát triển TP Đồng Nai với tầm nhìn chiến lược, dài hạn.

Một góc phường Long Khánh, TP Đồng Nai. Ảnh: Hoàng Hà

Bộ Chính trị gợi mở hành lang chủ đạo phát triển: TPHCM - đô thị Biên Hòa - đô thị Long Thành - khu bến cảng Phước An là hành lang hàng không - cảng biển - logistics - dịch vụ hiện đại; đô thị Biên Hòa - Dầu Giây - Tân Phú - Tây Nguyên là hành lang kết nối công nghiệp, nông nghiệp, du lịch sinh thái, năng lượng, dịch vụ; đô thị Phước Long - Đồng Xoài - Chơn Thành - Hoa Lư - Campuchia - ASEAN lục địa là hành lang cửa khẩu, biên mậu, logistics xuyên biên giới, công nghiệp phụ trợ; đô thị Long Thành - Lâm Đồng - duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên là hành lang liên kết hàng không - cảng biển - cao nguyên - duyên hải.

Sông Đồng Nai được quy hoạch, phát triển trở thành trục không gian chiến lược của TP, giữ vai trò trung tâm về sinh thái, văn hóa, cảnh quan và phát triển đô thị.

Thứ ba là xây dựng thể chế đột phá và chính sách huy động nguồn lực phát triển TP Đồng Nai.

TP được phân cấp, phân quyền triệt để trong các lĩnh vực (trừ các nội dung về quốc phòng, an ninh, đối ngoại và tôn giáo), tăng cường thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu các cấp gắn liền với cơ chế kiểm soát quyền lực. TP được ưu tiên lựa chọn áp dụng các quy định pháp luật thuận lợi hơn đối với một số lĩnh vực theo đặc thù của địa phương và quy định của pháp luật.

Bộ Chính trị cho phép TP áp dụng một số cơ chế, chính sách đặc thù, tương đồng cơ chế, chính sách áp dụng đối với TPHCM trên một số lĩnh vực đầu tư, tài chính, ngân sách, đất đai, xây dựng, quy hoạch, đô thị, môi trường, nhà đầu tư chiến lược, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nhân lực chất lượng cao, biên chế, vị trí việc làm, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, kinh tế biên giới, kinh tế vùng dân tộc thiểu số và miền núi…

Đồng Nai được thành lập và phát triển các khu kinh tế đặc biệt, khu thương mại tự do, khu công nghệ số tập trung, khu đổi mới sáng tạo, khu giáo dục đại học gắn với đô thị sân bay Long Thành để phát triển vùng sân bay đạt chuẩn quốc tế.

Thứ tư là phát triển đồng bộ hệ sinh thái hàng không. Bộ Chính trị yêu cầu phát triển tổng thể đô thị sân bay Long Thành và vùng phụ cận đặt trong mạng lưới kết nối vùng Đông Nam Bộ, vùng ĐBSCL, vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên và hành lang kinh tế xuyên biên giới để trở thành động lực lan tỏa quan trọng của TP Đồng Nai.

Sân bay Long Thành về đêm cuối năm 2025. Ảnh: Hoàng Anh

Bộ Chính trị chỉ đạo bảo đảm tiến độ xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 2, đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu, các tuyến kết nối sân bay và hạ tầng liên vùng với trọng tâm phát triển Cảng hàng không quốc tế Long Thành là cửa ngõ hàng không quốc tế chủ lực, trung tâm trung chuyển quốc tế của Việt Nam, là nút giao chiến lược của chuỗi cung ứng khu vực, quốc tế...

Bộ Chính trị cũng định hướng quy hoạch, phát triển hạ tầng vùng sân bay, khu vực đô thị Long Thành - Nhơn Trạch đáp ứng quy mô dân số đô thị 2,5 triệu người trở lên, hướng tới hình thành đô thị sân bay, vùng sân bay trung chuyển chuẩn quốc tế.

Thứ năm là phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược và không gian đô thị hiện đại.

Thứ sáu là xây dựng mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn.

Thứ bảy là phát triển toàn diện văn hóa, giáo dục, y tế, con người Đồng Nai.

Cuối cùng là bảo đảm quốc phòng, an ninh và ổn định trật tự xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại.