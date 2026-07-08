Hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế 10% trong năm 2026, TP Đồng Nai đang từng bước hình thành hai cực phát triển chiến lược quanh sân bay Long Thành và dọc sông Đồng Nai. Đây được xem là hai động lực mới giúp mở rộng không gian phát triển và nâng cao chất lượng tăng trưởng.



Không dồn áp lực tăng trưởng vào cuối năm

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách nhà nước TP Đồng Nai, một số chỉ tiêu trong những tháng đầu năm vẫn chưa đạt kịch bản đề ra. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tại một số lĩnh vực còn chậm, trong khi một số nguồn thu chưa đạt như kỳ vọng.

Trong bối cảnh đó, thành phố lựa chọn phương án chủ động tăng tốc từ sớm thay vì dồn áp lực vào những tháng cuối năm. Các sở, ngành và địa phương được yêu cầu rà soát từng chỉ tiêu, xác định rõ phần thiếu hụt để xây dựng giải pháp bù đắp ngay trong từng quý.

Theo bà Trương Thị Hương Bình, Giám đốc Sở Tài chính TP Đồng Nai, đến hết tháng 5, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 49.300 tỷ đồng, tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm trước, bằng 49% dự toán được giao và khoảng 33% chỉ tiêu phấn đấu cả năm.

Một số chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế của TP Đồng Nai.

Kết quả này cho thấy nền kinh tế địa phương vẫn duy trì được đà tăng trưởng tích cực trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 10%, thành phố cần tiếp tục khai thác hiệu quả hơn các động lực phát triển mới.

Bên cạnh yêu cầu về tốc độ, Đồng Nai cũng đặt mục tiêu nâng cao chất lượng tăng trưởng. Việc chuyển đổi mô hình phát triển công nghiệp theo hướng chuyên sâu, ưu tiên công nghệ cao, công nghiệp xanh, thân thiện môi trường đang được thúc đẩy nhằm tạo nền tảng dài hạn cho nền kinh tế.

Những tín hiệu tích cực đã xuất hiện ngay từ đầu năm. GRDP quý I/2026 của TP Đồng Nai tăng 9,76%, thuộc nhóm địa phương có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng hơn 13%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng trên 16%; xuất khẩu và thu hút đầu tư tiếp tục khởi sắc.

Tuy nhiên, để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, Đồng Nai không thể chỉ dựa vào các động lực truyền thống mà cần mở rộng không gian phát triển và tạo ra các cực tăng trưởng mới.

Cực tăng trưởng mới quanh sân bay Long Thành

Những năm gần đây, khu vực quanh sân bay Long Thành trở thành đại công trường phát triển mới của TP Đồng Nai. Hàng loạt dự án hạ tầng giao thông, khu công nghiệp, logistics và dịch vụ hỗ trợ đang được triển khai với tốc độ cao.

Tại khu công nghiệp Long Đức 3, các hạng mục san lấp mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật đang được đẩy nhanh tiến độ. Dự án có quy mô khoảng 244ha với tổng vốn đầu tư gần 1.800 tỷ đồng.

Sân bay Long Thành tăng tốc hoàn thiện. Ảnh: Hoàng Anh

Trong khi đó, khu công nghiệp Bàu Cạn - Tân Hiệp với tổng vốn đầu tư gần 10.500 tỷ đồng cũng từng bước hoàn thiện hạ tầng để đón các nhà đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao, điện tử, bán dẫn và logistics.

Cùng với Long Đức 3 và Bàu Cạn - Tân Hiệp, địa phương thúc đẩy tiến độ khu công nghiệp Xuân Quế - Sông Nhạn, tạo nên cụm công nghiệp quy mô lớn quanh sân bay Long Thành.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, đại diện chủ đầu tư khu công nghiệp Bàu Cạn - Tân Hiệp, cho hay, doanh nghiệp không nhìn nhận dự án như một khu công nghiệp riêng lẻ mà đặt trong tổng thể không gian phát triển đang hình thành quanh sân bay Long Thành.

“Chúng tôi nhìn thấy cơ hội từ hệ thống hạ tầng kết nối và sự hình thành của một trung tâm mới về công nghiệp công nghệ cao và logistics. Việc chuẩn bị hạ tầng từ sớm sẽ giúp đón dòng vốn chất lượng cao trong thời gian tới”, ông Tuấn Anh chia sẻ.

Sân bay Long Thành không chỉ là dự án hạ tầng hàng không trọng điểm quốc gia mà còn được kỳ vọng trở thành trung tâm logistics và giao thương quốc tế mới của khu vực phía Nam. Để khai thác hiệu quả lợi thế này, hàng loạt dự án giao thông kết nối như cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Bến Lức - Long Thành, TPHCM - Long Thành - Dầu Giây cùng các tuyến đường tỉnh kết nối trực tiếp với sân bay.

Nút giao Long Thành kết nối 2 cao tốc. Ảnh: Hoàng Anh

Các tuyến giao thông mới sẽ giúp hình thành mạng lưới vận tải hàng hóa hiện đại, kết nối trực tiếp sân bay Long Thành với hệ thống cảng biển, khu công nghiệp và các trung tâm kinh tế của vùng Đông Nam Bộ.

Khu vực này vì thế từng bước trở thành cực tăng trưởng mới của Đồng Nai, nơi hội tụ công nghiệp công nghệ cao, logistics, thương mại và dịch vụ hỗ trợ.

Hành lang sông Đồng Nai mở rộng dư địa đô thị

Cùng với sự chuyển động mạnh mẽ quanh sân bay Long Thành, hành lang sông Đồng Nai cũng được xác định là không gian chiến lược thứ hai trong cấu trúc phát triển mới của thành phố.

Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai vào ngày 18/5 vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh thành phố cần nâng tầm quy hoạch với tầm nhìn dài hạn, đồng bộ và khả thi; trong đó sông Đồng Nai cần được phát huy đúng vai trò là trục sinh thái, văn hóa, cảnh quan và phát triển đô thị.

Đây được xem là định hướng quan trọng để tái thiết không gian ven sông theo hướng hiện đại, bền vững và tạo thêm động lực tăng trưởng.

Một khu đô thị ven sông ở Đồng Nai. Ảnh: A.X

Sông Đồng Nai có chiều dài hơn 586km, trong đó đoạn chảy qua TP Đồng Nai dài khoảng 234km. Đây là tài sản tự nhiên đặc biệt với giá trị kinh tế, văn hóa và cảnh quan mà không nhiều đô thị trong cả nước sở hữu.

Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai đã thống nhất chủ trương nghiên cứu phát triển hành lang ven sông từ khu vực đô thị Biên Hòa đến Nhơn Trạch theo hướng hình thành không gian đô thị hiện đại, đặc trưng và giàu bản sắc.

Một trong những điểm nhấn là tuyến đường ven sông quy mô lớn, đóng vai trò trục phát triển không gian chủ đạo, mở ra dư địa mới cho đô thị, thương mại, dịch vụ và du lịch.

Tại khu vực Trấn Biên, quá trình chuyển đổi công năng khu công nghiệp Biên Hòa 1 tạo tiền đề cho việc hình thành trung tâm hành chính, thương mại và dịch vụ mới của thành phố. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đã cơ bản hoàn tất và dự kiến khởi công vào tháng 8 tới.

Trong khi đó, các khu vực Long Hưng, Hiệp Hòa, Đại Phước và Nhơn Trạch đang thu hút nhiều dự án đô thị quy mô lớn, hướng đến mô hình đô thị sinh thái, dịch vụ chất lượng cao và đổi mới sáng tạo.

Cùng với đó là hàng loạt công trình hạ tầng kết nối hai bờ sông Đồng Nai đang được đầu tư, mở rộng không gian phát triển và tạo điều kiện phân bổ dân cư, dịch vụ theo hướng hợp lý hơn.

Hành lang sông Đồng Nai mở rộng không gian đô thị mới. Ảnh: A.X

Hình thành cực tăng trưởng kép

Điểm đáng chú ý là các động lực tăng trưởng không phát triển riêng lẻ mà đang tạo hiệu ứng cộng hưởng.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Hồ Văn Hà, Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai, cho rằng các khu công nghiệp quanh sân bay Long Thành đang hình thành lực hút mới về đầu tư, đội ngũ chuyên gia, kỹ sư và lao động trình độ cao; từ đó kéo theo nhu cầu lớn về nhà ở, thương mại, dịch vụ, giáo dục, y tế và các tiện ích đô thị.

Ở chiều ngược lại, các đô thị ven sông Đồng Nai với không gian sống chất lượng, hạ tầng dịch vụ đồng bộ và môi trường sinh thái được kỳ vọng sẽ trở thành nơi an cư, làm việc lâu dài của đội ngũ chuyên gia, kỹ sư và lao động trình độ cao. Sự tương hỗ này tạo nên cấu trúc phát triển mới với hai cực tăng trưởng bổ trợ lẫn nhau.

Nếu Long Thành được xem là cực tăng trưởng công nghiệp - logistics - công nghệ cao thì hành lang sông Đồng Nai đóng vai trò cực tăng trưởng đô thị - dịch vụ - đổi mới sáng tạo.

Mô hình phát triển này giúp Đồng Nai mở rộng dư địa tăng trưởng theo chiều sâu thay vì chỉ dựa vào mở rộng quy mô công nghiệp như trước đây.

Đây cũng là cơ sở để thành phố từng bước chuyển đổi sang mô hình phát triển xanh hơn, bền vững hơn và có khả năng thích ứng tốt hơn với những biến động của nền kinh tế toàn cầu.

Hai cực tăng trưởng mới được kỳ vọng tạo dư địa để Đồng Nai hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số. Ảnh: Hoàng Anh

Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 10%, TP Đồng Nai đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từ thúc đẩy giải ngân đầu tư công, cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đến phát triển kinh tế số, đổi mới sáng tạo và thu hút dòng vốn chất lượng cao.

Tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách nhà nước TP Đồng Nai, ông Nguyễn Văn Út - Chủ tịch UBND TP, yêu cầu các đơn vị cần tranh thủ tối đa các nguồn lực, nhất là nguồn thu từ đất đai, đồng thời đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Từ những công trường hạ tầng quanh sân bay Long Thành đến các dự án đô thị ven sông Đồng Nai, không gian phát triển mới của TP Đồng Nai đang dần hình thành. Khi các động lực tăng trưởng được kết nối đồng bộ, địa phương sẽ có thêm dư địa để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, đồng thời khẳng định vai trò cực tăng trưởng quan trọng của vùng Đông Nam Bộ.